Новая Мосгордума разделит ответственность с мэрией за развитие столицы

Самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. Так назвал мэр Москвы Сергей Собянин прошедшие выборы в Московскую городскую Думу, поздравляя еще ночью только что избранных в ее состав депутатов. Но вот страсти уже позади и самое время оценить итог этой избирательной кампании.

Явка на выборы оказалась традиционной как для Москвы, так и для всех мегаполисов мира - 21,77%, что, впрочем, на полпроцента все-таки выше, чем это было на прошлых выборах в 2014 году. Сам же День Единого голосования в столице прошел на редкость спокойно и без нарушений. "Было два сигнала, наши члены комиссии выезжали, ничего не подтвердилось, - рассказал на итоговой пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - Жалоб нет ни от наблюдателей, ни от членов комиссий". Это лучшее свидетельство того, что выборы реально проходили честно и прозрачно. Да и могли ли быть иначе, если в городе все до единого участка были взяты под прицел видеокамер Общественного штаба по наблюдению за выборами? Картинка с каждого из них с момента открытия и до закрытия транслировалась на Берсеневскую набережную, где общественники ежесекундно отслеживали по мониторам все происходящее возле урн для голосования. При малейшем подозрении на нарушение мобильные группы юристов и общественников были готовы выехать на место. Но как убедился корреспондент, поводов для выезда так и не случилось.

От депутатов москвичи теперь ждут, что они будут защищать интересы их конкретного района, дома, двора. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Кандидатов, как уже сообщала "РГ", было 225 на 45 мандатов. По пять человек на место - вот откуда такая острая конкуренция, которая развернулась в ходе голосования на большинстве участков. В результате этой борьбы коммунисты упрочили свои позиции: в прежнем составе их было всего 5, а сейчас стало 13. Появились возможность создать свои фракции у "Справедливой России" и у "Яблока" - от этих партий в столичный парламент прошло по три человека. Навальный, понятное дело, это тут же поставил себе в заслугу. Но это не так. В частности, Николай Губенко, набравший в своем округе внушительные 60% голосов, еще до выборов заявил, что никакая помощь от "разрушителя государственности" ему не нужна. К слову, он и в самом деле так же уверенно победил и в 2014 году. По мнению эксперта из Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислициной, "умное голосование", с помощью которого попытался повлиять на результаты выборов в Москве Алексей Навальный, максимум, что могло сделать - это получить на всю оппозицию 4-5 мандатов. Кандидаты же, так называемые "провластные" и самовыдвиженцы, поддерживаемые "Единой Россией", против которых было направлено это голосование, тем не менее получили большинство голосов избирателей. И теперь их в думе 25 из 45. 9 из них - депутаты прежнего созыва Мосгордумы: Алексей Шапошников, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Кирилл Щитов, Степан Орлов, Людмила Гусева, Александр Семенников, Татьяна Батышева и Евгений Герасимов.

Появление разноплановой Думы, по мнению Сергея Собянина, пойдет только на пользу Москве и москвичам

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина такой состав столичного парламента более органично отражает реальные политические настроения в столице. "В Москве традиционно 50% - лояльных избирателей, 25% - жестко оппозиционных и 25% - избирателей ситуативных. Это проявляется практически на каждых выборах- и на федеральных, и на региональных, - рассказал он корреспонденту "РГ". - В 2014 году ситуативный электорат на волне присоединения Крыма качнулся в сторону "Единой России", сейчас оказался более слышен голос "левых политиков". Эти выборы, по мнению политолога, ставят точку в трансформации устаревшей модели столичного парламента. Сейчас Мосгордума, по его словам, в какой-то мере отражает структуру Госдумы. Оппозиционных депутатов это ставит в положение, когда нужно критиковать власть, но и разделять с ней ответственность за развитие города.

Появление разноплановой Думы, по мнению Собянина, пойдет только на пользу Москве и москвичам. Городские власти не просто готовы к конструктивной работе с оппозицией, но уже работают с ее представителями. Взять, к примеру, Евгения Бунимовича, представителя партии "Яблоко". Являясь омбудсменом по правам ребенка в столице и защищая интересы родителей и их детей, он на протяжении ряда лет эффективно взаимодействует с мэрией. Поэтому его появление в новом составе Мосгордумы власти только приветствуют. "Справедливоросса" Магомета Яндиева в Москве знают по его опыту муниципального депутатства. Поддержали на Тверской и восстановление судом в качестве кандидата в депутаты Сергея Митрохина, которого оппозиция обвинила потом в сотрудничестве с властью.

Хороший урок получили на этих выборах и бывшие депутаты Мосгордумы. Потеряли свои мандаты, в частности, глава фракции "Единой России" Андрей Метельский и один из старейших депутатов Сергей Зверев. Избиратели дали понять: депутатский мандат выдается не пожизненно. Право на него все время нужно подтверждать серьезной работой на благо города, на благо людей, которые отдали за вас голоса. "Отказавшись от парламентского преимущества, "единороссы" в роли самовыдвиженцев пошли ногами по округам, на встречи с жителями. Это им дало определенный опыт во время избирательной кампании, и будем надеяться, что и дальше они будут продолжать в том же ключе", - комментирует итог прошедших выборов политолог Александр Асафов. Главное же, по мнению политологов, в том, что присутствие в Мосгордуме представителей разных партий поможет властям на всех уровнях принимать решения, которые учитывают интересы как можно большего числа москвичей. Ну а поскольку в ходе прошедших выборов созданы условия для этого, значит, победили все.