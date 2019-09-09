Второй концертный сезон зала "Зарядье" циклом "Все симфонии Чайковского" открыл Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра. В предстоящем сезоне - почти четыре сотни концертов, среди них такие проекты, как первый приезд в Россию выдающегося дирижера Джона Элиота Гардинера или фестиваль "Бетховен и Чайковский" в первой половине 2020 года. О принципах и трудностях продвижения новой классической площадки рассказала "РГ" генеральный директор Ольга Жукова.

Как родилась традиция открывать сезон "Зарядья" в День города?

Ольга Жукова: Это решение мэрии Москвы, так как зал строился как подарок москвичам и гостям столицы. И теперь и у города, и у парка "Зарядье" дни рождения совпадают. Это замечательно, мы прекрасно соседствуем и сейчас вместе с парком начали реализовывать совместные программы.

Инаугурация "короля инструментов" назначена на редкую дату - 29 февраля

Конкурируя с другими концертными площадками столицы, вы сверяете свои программы с их афишами?

Ольга Жукова: Конечно, я внимательно слежу, и наших продюсеров прошу это делать - чтобы одна и та же симфония не исполнялась три раза в течение десяти дней. Но для меня это не вопрос конкуренции. Мы коллеги, работающие в одном поле, и должны взаимодействовать: у нас общая цель - чтобы как можно больше людей приходили на концерты классической музыки. Это важно не только для Москвы, но и для всей страны.

А это сегодня трудно?

Ольга Жукова: Человек всегда голосует рублем, и продажа билетов - беспристрастный критерий успешности нашей работы. Да, семья скорее предпочтет отправиться в торговый центр с кафе и кинотеатром,чем в концертный зал. Поэтому наши аргументы - делать программы, интересные всем поколениям и доступные по цене всем социальным слоям. Не секрет, что основа нашей аудитории - люди за 50. Мы стремимся изменить эту тенденцию. В этом сезоне запускаем мобильное приложение. Хотим сделать все возможное для комфорта публики, и молодого поколения в том числе.

Почему вы решили отказаться от привычной филармонической модели с абонементами в пользу более свободной европейской системы?

Ольга Жукова: Хотим дать зрителю максимальную свободу выбора без принуждений и обязаловки. Не секрет, что часто абонемент на 4-5 концертов покупают ради одного или двух вечеров. Мы старались сделать более гибкую, креативную систему, когда человек, если желает получить скидку на билет, может сам выбрать любые четыре концерта, составив свой абонемент под хештегом "зарядись музыкой".

Вы можете рассчитывать лишь на бюджетное финансирование или у зала есть спонсоры?

Ольга Жукова: Безусловно, залы классической музыки зависимы от поддержки государства, без которой их деятельность невозможна. Но мы стараемся так выстроить работу, чтобы располагать и внебюджетными средствами. И существенная часть наших концертных программ делается уже именно на внебюджетные деньги.

Как появление органа повлияет на судьбу зала?

Ольга Жукова: Орган необходим любому залу с полноценным академическим реноме. Инструмент станет самым большим в Москве и одним из крупнейших в Европе. Он имеет 85 регистров, 5737 труб разной формы и длины, клавиатурную консоль из четырех мануалов (61 клавиша) и мобильную консоль с четырьмя мануалами (32 клавиши). Инаугурацию "короля инструментов" мы решили назначить на редкую дату - 29 февраля. Представят его музыканты из Франции, поскольку орган построен старейшей французской фирмой Mühleisen. И это будет не просто органный гала-концерт, а масштабное действо с участием симфонического оркестра, оперных певцов и артистов балета.

С кем из музыкантов мирового топ-уровня вы ведете переговоры?

Ольга Жукова: Со многими. Например, на завершающей стадии переговоры о концерте с участием Пласидо Доминго весной 2020 года. Но, к сожалению, есть и такие, кто не хочет приезжать в Россию из-за каких-то собственных, иногда и политического свойства соображений. Это обидные эпизоды, но они не очень влияют на культурное пространство. У нас уже выступило немало и американцев, и британцев, и очень здорово, что мы можем быть той "мягкой силой", что способна одолеть барьеры недопонимания. Но еще многие обстоятельства и звезды должны сойтись, чтобы, например, нам удалось организовать приезд Риккардо Мути, который мы планировали еще в первом сезоне. Или оркестра Венской филармонии. На такие масштабные проекты нам еще нужно заработать, и мы над этим усердно трудимся.

Кто из исполнителей оказался наиболее привередлив?

Ольга Жукова: Ничего экстраординарного не было, все вели себя в высшей степени интеллигентно. Классика - не шоу-бизнес, никто не старается эпатировать. Разве что, когда у нас были вечера знаменитого танцовщика Сергея Полунина, он, чтобы не тратить время и силы на поездки в отель, попросил прямо в артистическом фойе организовать для него полноценное место отдыха. И мы специально закупали кровать, подушки, одеяло… Он был нам очень благодарен. В январе 2020 года мы планируем представить премьеру спектакля с участием Сергея по одной из сказок Шарля Перро.

Какие концерты в "Зарядье" нельзя пропустить в новом сезоне?

Ольга Жукова: Очень трудно выбирать, я бы ходила на все. У нас в зале уникально звучат вокал, и рояль, и скрипка. В афише есть экскурсии, которые стали популярны, познавательные лекции, детские спектакли - представления на любой вкус и кошелек. Я уверена, что любой, однажды оказавшись в нашем зале, захочет постоянно приходить в "Зарядье".

ПЯТЬ КОНЦЕРТОВ В "ЗАРЯДЬЕ", КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

26 сентября Хор Монтеверди и ансамбль "English Baroque Soloists". Дирижер - Джон Элиот Гардинер. В программе произведения Монтеверди, Кариссими, Перселла и Скарлатти.

6 октября Всемирный оркестр мира. Дирижёр - Валерий Гергиев. В программе: Бетховен - Симфония № 6, Шуберт - Симфония №9.

13 ноября Гендель Оратория "Триумф времени и разочарования". Ансамбль "La Voce Strumentale", дирижер - Дмитрий Синьковский.

21 ноября Концерт известного мальтийского тенора Джозефа Каллейя с симфоническим оркестром. Дирижер - Константин Орбелян. В программе арии из популярных итальянских и французских опер и испанских сарсуэл.

16 декабря Сольный вечер английского певца Иэна Бостриджа. Вокальные циклы Бетховена "К далекой возлюбленной" и Шуберта "Лебединая песня".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"