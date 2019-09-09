Вышинский поблагодарил Путина и Лаврова за поддержку

Новости

Президент Франции приедет в Москву на праздник Победы 12:49
Светильники ручной работы украсят Москву 12:47
Минск претендует на проведение ЧЕ по легкой атлетике в 2024 году 12:46
В Удмуртии двое детей попали в реанимацию по вине пьяного отца 12:39
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии 12:36
Звезда Marvel появится в новой части франшизы "Миссия невыполнима" 12:33
В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет рейса Владивосток - Москва 12:24
В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель 12:22
Внедорожник Nissan, который не купить в России, показали без камуфляжа 12:20
СМИ: Федор Емельяненко проведет прощальный бой 29 декабря в Японии 12:11
Эд Ширан повторно женится в цирковом шатре 12:09
Жителей поселка в Коми предупредили об опасном медведе 12:08
Mercedes-Benz показал на видео альтернативу S-Class 12:02
В Краснодаре рухнувшее в детсаду дерево придавило двоих детей 11:54
В Удмуртии семья пенсионеров задохнулась в бане 11:48
В Самаре установили памятник Шостаковичу 11:47
Медведев назначил новых замглавы Минпромсвещения и Минэкономразвития 11:45
Избирком озвучил итоги выборов в гордуму Пензы 11:44
В Томске придумали микропылесос для очистки воздуха 11:44
Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта 11:43
Ростовчанина привлекли к ответственности за дебош в Новосибирске 11:42
Новый генпрокурор Украины обсудил резонансные дела с главой МВД 11:35
Рейс Ереван-Москва был задержан после сообщения о наличии бомбы на борту 11:34
Минск принимает матч сильнейших легкоатлетов Европы и США 11:30
Действующие губернаторы и врио одержали победу в регионах 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вышинский поблагодарил Путина и Лаврова за поддержку

Текст: Юрий Когалов
Журналист Кирилл Вышинский благодарен президенту России Владимиру Путину, главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем тем, кто поддерживал его и добивался его освобождения. Об этом глава РИА Новости Украина заявил на пресс-конференции в Москве.

"Спасибо огромное всем тем людям, которые поддержали меня, которые боролись за мой выход. Спасибо огромное, естественно, министерству иностранных дел Российской Федерации, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", - отметил Вышинский. По его словам, российский президент стал первым из крупнейших политических лидеров, завивших, что журналист страдает безвинно и что нельзя наказывать за профессиональную деятельность. Отдельно Вышинский упомянул Сергея Лаврова, не забывшего про его день рождения (19 февраля).

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Как состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной

Что касается его планов на будущее, то журналист не планирует уходить из профессии и все еще остается главным редактором РИА Новости Украина, несмотря на судебный процесс и статус обвиняемого.

"У меня появился новый опыт. Эта часть моей жизни, это понимание того, что происходит в стране. Я видел это не только из своего кабинета главного редактора, но и из другого места. Я уверен, что мне это пригодится. Точно есть, что рассказать", - отметил Вышинский.

Напомним, Вышинский был передан Москве в рамках произведенного 7 сентября обмена между Россией и Украиной в формате "35 на 35". Ранее суд в Киеве освободил его под личное обязательство после того, как журналист провел более года под стражей. На Украине его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Общество СМИ и соцсети В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отношения России и Украины РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции
Определились победители на довыборах в Госдуму
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов