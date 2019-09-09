Вышинский поблагодарил Путина и Лаврова за поддержку

Журналист Кирилл Вышинский благодарен президенту России Владимиру Путину, главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем тем, кто поддерживал его и добивался его освобождения. Об этом глава РИА Новости Украина заявил на пресс-конференции в Москве.

"Спасибо огромное всем тем людям, которые поддержали меня, которые боролись за мой выход. Спасибо огромное, естественно, министерству иностранных дел Российской Федерации, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", - отметил Вышинский. По его словам, российский президент стал первым из крупнейших политических лидеров, завивших, что журналист страдает безвинно и что нельзя наказывать за профессиональную деятельность. Отдельно Вышинский упомянул Сергея Лаврова, не забывшего про его день рождения (19 февраля).

Что касается его планов на будущее, то журналист не планирует уходить из профессии и все еще остается главным редактором РИА Новости Украина, несмотря на судебный процесс и статус обвиняемого.

"У меня появился новый опыт. Эта часть моей жизни, это понимание того, что происходит в стране. Я видел это не только из своего кабинета главного редактора, но и из другого места. Я уверен, что мне это пригодится. Точно есть, что рассказать", - отметил Вышинский.

Напомним, Вышинский был передан Москве в рамках произведенного 7 сентября обмена между Россией и Украиной в формате "35 на 35". Ранее суд в Киеве освободил его под личное обязательство после того, как журналист провел более года под стражей. На Украине его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.