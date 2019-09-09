У берегов Приморья приступили к испытаниям "Смерча"

Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч", который с 2017 года проходил модернизацию, вышел в залив Петра Великого для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В ближайшие дня морякам и находящимся на борту представителям промышленности предстоит провести маневренные и скоростные испытания корабля, проверить работу систем, узлов, агрегатов, вооружения.

Недавно "Смерч" был модернизирован, в том числе перевооружен: стоявший на нем ракетный комплекс "Малахит" заменили на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь МРК несет 16 таких ракет. Кроме того, на корабле отремонтировали и заменили отдельные системы и механизмы.

Ремонт проходил на Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр", а также в центре судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке.