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09.09.2019 09:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

У берегов Приморья приступили к испытаниям "Смерча"

Текст: Анна Бондаренко

Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч", который с 2017 года проходил модернизацию, вышел в залив Петра Великого для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В ближайшие дня морякам и находящимся на борту представителям промышленности предстоит провести маневренные и скоростные испытания корабля, проверить работу систем, узлов, агрегатов, вооружения.

Недавно "Смерч" был модернизирован, в том числе перевооружен: стоявший на нем ракетный комплекс "Малахит" заменили на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь МРК несет 16 таких ракет. Кроме того, на корабле отремонтировали и заменили отдельные системы и механизмы.

Ремонт проходил на Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр", а также в центре судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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