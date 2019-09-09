Во Владивостоке тайфун "Линлин" повалил больше 120 деревьев

Тайфун "Линлин", который в минувшие выходные обрушился на Приморье, повалил в краевом центре более 120 деревьев. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, бригады коммунальных служб, работая в круглосуточном режиме, убирали упавшие деревья, восстанавливали электроснабжение, прочищали системы ливневой канализации.

По данным управления дорог и благоустройства Владивостока, работы продолжаются.

Стихия повалила в городе 125 деревьев, их распиливали и старались оперативно убрать со дворов и дорог. Были задействованы бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий", городские спасатели, работники Владивостокского предприятия электрических сетей и управляющих компаний.

Кстати

По информации пресс-службы администрации Приморского края, около 90 миллионов рублей из краевого бюджета направят на ликвидацию последствий стихии в Хасанском районе, пострадавшем от сильных августовских ливней. Район получит средства на ремонт участков дорог, кроме того, в следующем году за счет краевого бюджета там будет отремонтирована трасса по направлению в муниципалитет и восстановлена дорога в Безверхово, ведущая к амбулатории и пляжу.