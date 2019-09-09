Владимир Спиваков откроет новый сезон в Оренбургской филармонии

Новый сезон в Оренбургской филармонии откроет знаменитый российский музыкант Владимир Спиваков. Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро выступит в областном центре 14 сентября в 19 часов.

Об этом сообщило министерство культуры и внешних связей Оренбургской области. С творчеством маэстро оренбуржцы знакомы давно: блистательный музыкант не раз выступал в городе и покорил публику своим талантом и обаянием.

- Всем, кто бывал на концертах Спивакова, трудно поверить, что 12 сентября ему исполнится 75 лет, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - В Оренбург руководитель Национального филармонического оркестра России вместе со своим коллективом приедет сразу после дня рождения.

На сцене Оренбургской филармонии в этот вечер музыканты исполнят увертюру к опере "Свадьба Фигаро" Моцарта, концерт для скрипки с оркестром ми минор и симфонию №6 Мендельсона. В концерте будет солировать молодая скрипачка из Испании Мария Дуэньяс.

