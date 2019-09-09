Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, выдвинутый на выборы от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона. По результатам обработки всех протоколов он набрал 79,65% голосов. Эти данные размещены на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края.

На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев с 9,29 %, следом идут Геннадий Ефимов (ЛДПР) - 3,97 %, Николай Кряжев (КПСС) - 2,83%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") - 2,57%.

Владимиру Владимирову 43 года. Он родился в городе Георгиевске Ставропольского края. Работал в нефтегазовой сфере, а также в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2013 года занимает должность главы Ставропольского края.