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09.09.2019 11:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, выдвинутый на выборы от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона. По результатам обработки всех протоколов он набрал 79,65% голосов. Эти данные размещены на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края.

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На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев с 9,29 %, следом идут Геннадий Ефимов (ЛДПР) - 3,97 %, Николай Кряжев (КПСС) - 2,83%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") - 2,57%.

Владимиру Владимирову 43 года. Он родился в городе Георгиевске Ставропольского края. Работал в нефтегазовой сфере, а также в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2013 года занимает должность главы Ставропольского края.

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