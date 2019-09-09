Александр Беглов продолжает лидировать на выборах в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов по итогам обработки 11,42 процента бюллетеней набирает 65,33 процента голосов избирателей, как следует из оперативных данных ЦИК РФ.

Кандидат от Справедливой России Надежда Тихонова набирает 16,42 процента, а Михаил Амосов (Гражданская платформа) показывает результат в 15,56 процента.

Александр Беглов прокомментировал первые итоги выборов. На брифинге он поблагодарил петербуржцев, которые пришли на избирательные участки, и выразил признательность другим кандидатам в губернаторы - Надежде Тихоновой и Михаилу Амосову.

- Это не мои соперники, я бы назвал их коллегами, все было очень корректно, не было грязи, мы соревновались друг с другом, мы представляли программы. И программы хорошие, они могут быть взяты на вооружение, - прокомментировал Александр Беглов.

Врио губернатора сообщил, что 9 сентября его ждет обычный рабочий день.

- Нам нужно успеть сделать все, что мы наметили на ближайшее время: необходимо завершить благоустройство дворов, садов, парков, ремонт дорог, также ведется подготовка к зиме. Мы сейчас проводим инвентаризацию, у нас есть планы подготовки котельных, запас необходимых энергоресурсов, также мы проверяем коммуникации, мы перевыполняем программу "холодный чердак", чтобы не было сосулек и снега. И уже закупили 471 единицу техники и увеличиваем количество дворников, также готовимся к нулевым чтениям бюджета. Мы получили свыше 400 тысяч предложений от граждан по программам "Твой район" и "Родной бюджет", учитываем их на 2020 год, - сообщил Александр Беглов.

Напомним, в Единый день голосования в Петербурге выбирали губернатора и депутатов 110 городских муниципалитетов.