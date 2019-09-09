Новости

Врио главы Сахалина побеждает по итогам обработки 100% бюллетеней 01:51
Грузовое судно перевернулось у берегов США 01:32
В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике 01:18
Александр Гуцан: Выборы в СЗФО прошли без серьезных нарушений 00:47
Александр Беглов продолжает лидировать на выборах в Петербурге 00:43
Памфилова: Достоверность подсчета голосов важнее явки 00:20
Политтехнолог: Выборы депутатов Мосгордумы прошли прозрачно 08.09.2019
Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму 08.09.2019
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар 08.09.2019
В "Единой России" заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях 08.09.2019
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии 08.09.2019
Порье допустил завершение карьеры после поражения от Нурмагомедова 08.09.2019
В Ставрополье и Вологодской области лидируют действующие главы регионов 08.09.2019
Выборы кандидатов в Мосгордуму прошли без нарушений 08.09.2019
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге 08.09.2019
Памфилова: В сравнении с прошлым годом нынешняя активность избирателей выше на 1,5 процента 08.09.2019
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом 08.09.2019
Объявлены лидеры электронных выборов в Мосгордуму 08.09.2019
В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей 08.09.2019
Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов 08.09.2019
В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов 08.09.2019
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам 08.09.2019
Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную 08.09.2019
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 08.09.2019
В Забайкалье посчитано две трети голосов, лидирует Осипов 08.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 00:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Беглов продолжает лидировать на выборах в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов по итогам обработки 11,42 процента бюллетеней набирает 65,33 процента голосов избирателей, как следует из оперативных данных ЦИК РФ.

Кандидат от Справедливой России Надежда Тихонова набирает 16,42 процента, а Михаил Амосов (Гражданская платформа) показывает результат в 15,56 процента.

Фото: Игорь Иванко/Агентство городских новостей "Москва"
Как прошел Единый день голосования в России

Александр Беглов прокомментировал первые итоги выборов. На брифинге он поблагодарил петербуржцев, которые пришли на избирательные участки, и выразил признательность другим кандидатам в губернаторы - Надежде Тихоновой и Михаилу Амосову.

- Это не мои соперники, я бы назвал их коллегами, все было очень корректно, не было грязи, мы соревновались друг с другом, мы представляли программы. И программы хорошие, они могут быть взяты на вооружение, - прокомментировал Александр Беглов.

Врио губернатора сообщил, что 9 сентября его ждет обычный рабочий день.

- Нам нужно успеть сделать все, что мы наметили на ближайшее время: необходимо завершить благоустройство дворов, садов, парков, ремонт дорог, также ведется подготовка к зиме. Мы сейчас проводим инвентаризацию, у нас есть планы подготовки котельных, запас необходимых энергоресурсов, также мы проверяем коммуникации, мы перевыполняем программу "холодный чердак", чтобы не было сосулек и снега. И уже закупили 471 единицу техники и увеличиваем количество дворников, также готовимся к нулевым чтениям бюджета. Мы получили свыше 400 тысяч предложений от граждан по программам "Твой район" и "Родной бюджет", учитываем их на 2020 год, - сообщил Александр Беглов.

Напомним, в Единый день голосования в Петербурге выбирали губернатора и депутатов 110 городских муниципалитетов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России закрылись избирательные участки
На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Ядерные бомбы США оказались с дефектом