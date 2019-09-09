Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии

В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей. Как сообщили в министерстве здравоохранения Карелии, врачи сделали все, что могли.

Напомним, мальчик получил сильнейшие ожоги в одном из дачных кооперативов. Как потом выяснилось, он вместе с дедом находился в бане. Что-то произошло с печью и случился пожар. Шестилетний мальчик пытался помочь своему дедушке выбраться из бани. Но в итоге мужчина не смог выжить, а ребенка в шоковом состоянии доставили в Детскую республиканскую больницу. Потом бортом МЧС России отправили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. На видео можно посмотреть, как врачи перевозят малыша.

В воскресенье мама мальчика в соцсети написала, что ее сын по-прежнему находится в крайне тяжелом и не стабильном состоянии. Она благодарит всех за поддержку и молитвы и говорит, что ребенок борется.

Шестилетний мальчик боролся за жизнь больше недели. Возбудили уголовное дело.