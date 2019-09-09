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09.09.2019 12:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей поселка в Коми предупредили об опасном медведе

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Жителей поселка Вожский Удорского района Республики Коми предупредили об опасности вечерних прогулок: в окрестностях гуляет медведь. Он даже прошелся по деревянным мосткам, которыми пользуются и взрослые, и дети.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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Гуляющего медведя местная жительница сняла на видео из окна дома, который расположен буквально рядом. После этого на здании администрации поселения повесили объявление и призвали не выходить на улицу в вечернее время.

В администрации Удорского муниципального района сразу отреагировали на появление дикового зверя в поселке и также призвали соблюдать меры предосторожности. В министерстве природных ресурсов Республики Коми заявили, что подписали приказ об отстреле четырех хищников. Но пока охотников в Вожском не было.

"РГ" уже писала о ситуации с дикими зверями в Республике Коми. В поселке Ёдва этого же Удорского района 14-летнюю девочку поздно вечером на улице загрыз волк. После этого власти в спешном порядке выдали разрешение на отстрел 10 серых хищников и трех медведей.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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