Бату Хасиков вышел в лидеры на выборах главы Калмыкии

По словам председателя избирательной комиссии РК Александра Дикалова, ближайший оппонент Хасикова - депутат Народного хурала от партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова - набрала немногим более 8 процентов голосов. Далее идет руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок, набравший свыше 3 процентов, и лидер местного отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев - 2,65 процента.
Проголосовав в родном городе Лагань, Бату Хасиков заявил, что в случае своей победы намерен сосредоточиться на развитии региона и произвести кадровые перестановки в правительстве.
"Безусловно, будут определенные корректировки в составе правительства республики, в данном случае все исходит из эффективности того или иного представителя. Моя задача - сформировать очень энергичную, компетентную и, подчеркну, порядочную команду", - сказал Бату Хасиков.
Он добавил, что при формировании нового кабинета министров намерен опираться, в первую очередь, на местные кадры и продолжать политику по возвращению в Калмыкию уроженцев республики, ранее хорошо зарекомендовавших себя на федеральном уровне, в том числе в негосударственных структурах. В регионе запланировано развитие туристической инфраструктуры, животноводства и сельского хозяйства, а также провести пересмотр политики недропользования и создание благоприятного инвестиционного климата.
Справка "РГ"
Бату Хасиков родился 28 июня 1980 года. Вырос в городе Лагань. С детства занимался единоборствами, стал многократным чемпионом мира по кикбоксингу. С 2007 по 2015 год снялся в четырех художественных и двух документальных фильмах. В 2008 году был избран депутатом парламента Калмыкии - Народного хурала, где возглавил комитет по делам спорта и молодежи. В 2012 - 2014 году был сенатором от исполнительного органа власти республики. С 2017 года Хасиков работал советником руководителя Росмолодежи, в марте 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Калмыкии после отставки Алексея Орлова.