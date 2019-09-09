Бату Хасиков вышел в лидеры на выборах главы Калмыкии

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков безоговорочно лидирует в выборах на пост главы Калмыкии. По данным республиканского избиркома, обработавшего 99 процентов избирательных бюллетеней, за его кандидатуру проголосовали 82,57 процента избирателей.

По словам председателя избирательной комиссии РК Александра Дикалова, ближайший оппонент Хасикова - депутат Народного хурала от партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова - набрала немногим более 8 процентов голосов. Далее идет руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок, набравший свыше 3 процентов, и лидер местного отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев - 2,65 процента.

Проголосовав в родном городе Лагань, Бату Хасиков заявил, что в случае своей победы намерен сосредоточиться на развитии региона и произвести кадровые перестановки в правительстве.

"Безусловно, будут определенные корректировки в составе правительства республики, в данном случае все исходит из эффективности того или иного представителя. Моя задача - сформировать очень энергичную, компетентную и, подчеркну, порядочную команду", - сказал Бату Хасиков.

Он добавил, что при формировании нового кабинета министров намерен опираться, в первую очередь, на местные кадры и продолжать политику по возвращению в Калмыкию уроженцев республики, ранее хорошо зарекомендовавших себя на федеральном уровне, в том числе в негосударственных структурах. В регионе запланировано развитие туристической инфраструктуры, животноводства и сельского хозяйства, а также провести пересмотр политики недропользования и создание благоприятного инвестиционного климата.

Справка "РГ"

Бату Хасиков родился 28 июня 1980 года. Вырос в городе Лагань. С детства занимался единоборствами, стал многократным чемпионом мира по кикбоксингу. С 2007 по 2015 год снялся в четырех художественных и двух документальных фильмах. В 2008 году был избран депутатом парламента Калмыкии - Народного хурала, где возглавил комитет по делам спорта и молодежи. В 2012 - 2014 году был сенатором от исполнительного органа власти республики. С 2017 года Хасиков работал советником руководителя Росмолодежи, в марте 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Калмыкии после отставки Алексея Орлова.