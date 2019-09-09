Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи

В понедельник у Сочи появился новый глава города. Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета. Об этом говорится в информации, опубликованной на официальном сайте администрации Кубани.

Сообщается, что совету города исполняющего обязанности мэра Сочи представил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, перед новым руководством стоит задача сделать комфортным город не только для туристов, но прежде всего для его жителей.

- Давайте будем расшивать проблемы, которые накопились, - это самострои, утилизация мусора, канализация и в целом состояние ЖКХ, - обратился глава региона к руководству города. - Никто, кроме нас с вами, эти задачи не решит.

Как уже сообщала "РГ", 29 августа официально стало известно, что мэр Сочи Анатолий Пахомов не будет подавать документы для избрания на этот пост на следующий срок. Он руководил Сочи десять лет - с мая 2009 года.

Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в столице Кубани, выпускник Краснодарского высшего военного училища (военный институт) имени Штеменко. С 2003 по 2013 год служил в ВС РФ. Затем работал в мэрии Краснодара, в том числе в должности замглавы города. В марте 2017-го назначен директором департамента внутренней политики администрации края, а в сентябре этого же года утвержден вице-губернатором Кубани.

Напомним, что 10 сентября впервые в истории Сочи мэра выберут по новым правилам - не всеобщим голосованием граждан, а голосованием в Городском собрании, которое состоится завтра. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы города был объявлен 8 июля на сессии депутатов. Прием заявок закончился 29 августа. Свои кандидатуры выдвинули 18 кандидатов.