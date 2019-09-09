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09.09.2019 10:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Волгограде подсчитали результаты выборов в облдуму

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Обработано 100 процентов протоколов на выборах депутатов Волгоградской областной думы, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

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По единому избирательному округу к распределению мандатов допущены все пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер. "Единая Россия" набрала 48,15 процента голосов. На втором месте КПРФ с 19,5 процента. Далее идут ЛДПР - 14,85, "Справедливая Россия" - 8,44 и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,34 процента.

По 19 одномандатным избирательным округам победителями стали 17 представителей ЕР, а также коммунист Евгений Шаманаев и Дмитрий Калашников из СР.

Ранее подвели итоги выборов губернатора. Победу одержал действующий глава региона Андрей Бочаров с результатом 76,81 процента голосов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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