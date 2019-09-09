В Волгограде подсчитали результаты выборов в облдуму

Обработано 100 процентов протоколов на выборах депутатов Волгоградской областной думы, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

По единому избирательному округу к распределению мандатов допущены все пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер. "Единая Россия" набрала 48,15 процента голосов. На втором месте КПРФ с 19,5 процента. Далее идут ЛДПР - 14,85, "Справедливая Россия" - 8,44 и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,34 процента.

По 19 одномандатным избирательным округам победителями стали 17 представителей ЕР, а также коммунист Евгений Шаманаев и Дмитрий Калашников из СР.

Ранее подвели итоги выборов губернатора. Победу одержал действующий глава региона Андрей Бочаров с результатом 76,81 процента голосов.