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09.09.2019 15:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Канатоходец из Екатеринбурга попал в Книгу рекордов Гиннесса

Текст: Екатерина Призова
Фото: Фото из личного архива Максима Кагина/Официальный портал Екатеринбурга Фото: Фото из личного архива Максима Кагина/Официальный портал Екатеринбурга
Фото: Фото из личного архива Максима Кагина/Официальный портал Екатеринбурга

Экстремал из Екатеринбурга Максим Кагин в составе команды из семи спортсменов установил новый мировой рекорд, пройдя по канату между небоскребами в Москве на высоте на высоте 350 метров над землей.

Событие в мире хайлайна случилось в день 872-летия Москвы. Спортсмен из Германии Фриди Кюне за 40 минут прошел 245 метров по стропе, натянутой между высотками "ОКО" и Neva Towers. "Новое достижение почти на 100 метров выше предыдущего рекорда и его внесут в Книгу рекордов Гиннесса", - рассказали организаторы.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Трассу успешно прошли также француз Натан Полан, канадец Миа Нобле и российские спортсмены Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мурзаев. В активе наших соотечественников - немало эффектных переходов: Кагин, например, прошел по стропе над Енисеем, петербуржец Грибанов - над улицей Ворошилова между 19-этажными домами, Скрипко на 200-метровой высоте преодолел Березовское ущелье на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, а Мурзаев в Новый год перебрался по воздуху с одной стороны Тверской на другую.

Как пояснил представитель Книги рекордов Гиннеса Ричард Стеннинг, который приехал в столицу фиксировать достижение, как правило подобные рекорды ставятся индивидуально. Однако в данном случае, когда сразу несколько спортсменов преодолевает трассу, рекорд указывают как совместный, и в книгу будут вписаны имена всех участников перехода.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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