Савченко пожаловалась на проблемы с трудоустройством

Надежда Савченко посетовала на то, что не может трудоустроиться на Украине из-за имеющихся у нее судимостей. Об этом она сама рассказала в интервью украинскому телеканалу "Ньюсуан".

Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко, - передает ТАСС фрагменты интервью. - Поэтому я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то, что я хочу для души".

По ее словам, ей не удается попасть на службу в армии.

"Кто же меня с моими статьями возьмет снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит самолет, тем более с бомбой?" - невесело констатировала она.

Напомним, что Савченко баллотировалась в депутаты Верховной Рады и получила всего 8 голосов в поддержку.