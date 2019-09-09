Шарапова вылетела из первой сотни рейтинга WTA

Опубликованный в понедельник рейтинг-лист сильнейших теннисисток мира принес серьезные изменения. В первой десятке изменения произошли на каждой из позиций. Первой ракеткой мира снова стала австралийка Эшли Барти, которая всего на 376 баллов опережает Каролину Плишкову из Чехии. Обе спортсменки по сравнению с предыдущим рейтингом поднялись на одну позицию.

Дошедшая до полуфинала в Нью-Йорке Элина Свитолина из Украины поднялась с пятого на третье место. Экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии опустилась на четвертую строчку. Сразу на 10 мест, с 15-го на 5-е место, поднялась победительница US Open Бьянка Андрееску. Финалистка турнира американка Серена Уильямс, напротив, одну позицию потеряла. Она теперь только девятая.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Александрова, она 39-я. Серьезно опустилась в табели о рангах бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Разгромно проигравшая на старте турнира американке Серене Уильямс россиянка с 87-й позиции опустилась почти в середине второй сотни. Шарапова располагается на 135-й месте.