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09.09.2019 12:13
Рубрика: Спорт

Шарапова вылетела из первой сотни рейтинга WTA

Текст: Максим Домчев
По итогам Открытого чемпионата США по теннису россиянка Мария Шарапова выбыла из первой сотни рейтинга WTA. В топ-10 произошли серьезные изменения.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Опубликованный в понедельник рейтинг-лист сильнейших теннисисток мира принес серьезные изменения. В первой десятке изменения произошли на каждой из позиций. Первой ракеткой мира снова стала австралийка Эшли Барти, которая всего на 376 баллов опережает Каролину Плишкову из Чехии. Обе спортсменки по сравнению с предыдущим рейтингом поднялись на одну позицию.

Фото: EPA.
Мария Шарапова, несмотря на неудачи, намерена участвовать в крупных турнирах

Дошедшая до полуфинала в Нью-Йорке Элина Свитолина из Украины поднялась с пятого на третье место. Экс-первая ракетка мира Наоми Осака из Японии опустилась на четвертую строчку. Сразу на 10 мест, с 15-го на 5-е место, поднялась победительница US Open Бьянка Андрееску. Финалистка турнира американка Серена Уильямс, напротив, одну позицию потеряла. Она теперь только девятая.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Александрова, она 39-я. Серьезно опустилась в табели о рангах бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Разгромно проигравшая на старте турнира американке Серене Уильямс россиянка с 87-й позиции опустилась почти в середине второй сотни. Шарапова располагается на 135-й месте.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Мария Шарапова US Open 2019
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