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09.09.2019 13:13
Рубрика: Власть

Турчак: Результат "ЕР" на выборах превзошел все оптимистические прогнозы

Текст: Галина Мисливская
В руководстве "Единой России" позитивно оценивают результаты региональных выборов 8 сентября. По мнению секретаря генсовета ЕР, вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, партия находится в хорошей форме и продолжает подготовку к выборам в Госдуму 2021 года.

"В целом по стране результат более чем позитивный. Он превзошел все наши самые оптимистические прогнозы", - сказал Турчак на брифинге по итогам выборов, его слова приводит РИА Новости.

По мнению сенатора, партия "в хорошей форме входит в финишный цикл по подготовке к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2021 году".

Результат партии на прошедших выборах создает условия для развития регионов, "стабильности политической системы", "стабильности политической конструкции". "В данном случае "Единая Россия" является базисом и фундаментом этой стабильности", - подчеркнул Андрей Турчак.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Он также считает позитивным для "Единой России" результат выборов в Мосгордуму, на которые единороссы пошли в порядке самовыдвижения. "В Мосгордуму проходят 24-25 депутатов из 45, таким образом у фракции "Единой России" будет большинство", - полагает Турчак. Он уточнил, что 26 кандидатов в Мосгордуму проходили предварительное голосование в партии, мандаты получили 19 из них.

Андрей Турчак прокомментировал также результаты партии на выборах в региональные парламенты и думы административных центров, где голосование проходило по спискам или по смешанной системе. По его словам, "Единая Россия" получила "чистыми партийными более 60% мандатов". "На сегодняшний день эта цифра составляет по двум уровням выборов - по законодательным собраниям и думам административных центров - 63%. Это достойный результат", - заявил секретарь генсовета ЕР.

По сравнению с прошлогодним Единым днем голосования партия прибавила по этому показателю 15%. Андрей Турчак считает это признаком роста доверия избирателей к "Единой России" даже в тех регионах, где на год назад партия выступила "недостаточно удачно".

Напомним, в единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. Кандидаты от "Единой России" и поддержанные партией самовыдвиженцы выиграли все губернаторские выборы в 16 регионах, а также получили большинство в 12 из 13 региональных парламентов.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия" Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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