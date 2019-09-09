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09.09.2019 10:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подведены итоги выборов Мосгордумы: голосование прошло без нарушений

Текст: Максим Милославский
В Москве подведены итоги выборов в Мосгордуму. Свои голоса за кандидатов в депутаты отдали 21,77% избирателей. Это на полпроцента выше, чем на предыдущих выборах 2014 года.

По данным Мосгоризбиркома, на дому проголосовали 117 тысяч 781 человек, в СИЗО и больницах - 2150 тысяч человек. В электронном голосовании приняли участие более 10 тысяч человек или 90,8% от всех записавшихся на эксперимент. Как рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, на трех участках района Восточное Дегунино, где были установлены КОИБы, голоса избирателей пересчитали вручную. Такое решение вчера приняли по результатам жеребьевки. По закону контрольный пересчет нужно провести в 5% участках, но не менее чем в трех. В итоге результаты совпали на 100%. "Это говорит о том, что техника, использующаяся на выборах, надежна", - подчеркнул Ермолов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, к настоящему моменту обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По итогам выборов в состав седьмого созыва Мосгордумы вошли 13 человек от партии КПРФ, трое от партии "Яблоко" и трое от "Справедливой России". Плюс ко всему избраны 26 самовыдвиженцев. В целом, отметил Горбунов, голосование прошло спокойно и без нарушений.

"Было два сигнала, наши члены комиссии выезжали, все перепроверили, ничего не подтвердилось, - пояснил глава Мосгоризбиркома. - Жалоб нет ни от наблюдателей, ни от членов комиссий".

Кто прошел в новый состав Мосгордумы

Округ N1 - Андрей Титов (самовыдвижение)

Округ N2 - Дмитрий Локтев (КПРФ)

Округ N3 - Александр Соловьев (Справедливая Россия)

Округ N4 - Мария Киселева (самовыдвижение)

Округ N5 - Роман Бабаян (самовыдвижение)

Округ N6 - Евгений Бунимович (Яблоко)

Округ N7 - Надежда Перфилова (самовыдвижение)

Округ N8 - Дарья Беседина (самовыдвижение)

Округ N9 - Андрей Медведев (самовыдвижение)

Округ N10 - Лариса Картавцева (самовыдвижение)

Округ N11 - Николай Зубрилин (КПРФ)

Округ N12 - Алексей Шапошников (самовыдвижение)

Округ N13 - Игорь Бускин (самовыдвижение)

Округ N14 - Максим Круглов (Яблоко)

Округ N15 - Сергей Савостьянов (КПРФ)

Округ N16 - Михаил Тимонов (Справедливая Россия)

Округ N17 - Виктор Максимов (КПРФ)

Округ N18 - Елена Янчук (КПРФ)

Округ N19 - Олег Шереметьев (КПРФ)

Округ N20 - Евгений Ступин (КПРФ)

Округ N21 - Леонид Зюганов (КПРФ)

Округ N22 - Инна Святенко (самовыдвижение)

Округ N23 - Елена Николаева (самовыдвижение)

Округ N24 - Павел Тарасов (КПРФ)

Округ N25 - Людмила Стебенкова (самовыдвижение)

Округ N26 - Кирилл Щитов (самовыдвижение)

Округ N27 - Степан Орлов (самовыдвижение)

Округ N28 - Елена Самышина (самовыдвижение)

Округ N29 - Олег Артемьев (самовыдвижение)

Округ N30 - Маргарита Русецкая (самовыдвижение)

Округ N31 - Любовь Никитина (КПРФ)

Округ N32 - Ольга Мельникова (самовыдвижение)

Округ N33 - Людмила Гусева (самовыдвижение)

Округ N34 - Александр Семенников (самовыдвижение)

Округ N35 - Наталья Метлина (самовыдвижение)

Округ N36 - Ольга Шарапова (самовыдвижение)

Округ N37 - Николай Губенко (КПРФ)

Округ N38 - Александр Козлов (самовыдвижение)

Округ N39 - Валерий Головченко (самовыдвижение)

Округ N40 - Татьяна Батышева (самовыдвижение)

Округ N41 - Евгений Герасимов (самовыдвижение)

Округ N42 - Екатерина Енгалычева (КПРФ)

Округ N43 - Сергей Митрохин (Яблоко)

Округ N44 - Елена Шувалова (КПРФ)

Округ N45 - Магомет Яндиев (Справедливая Россия)

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