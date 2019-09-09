Два неожиданных поэтических отклика сошлись в свежей редакционной почте. Строчки о "Родине" Владимира Маяковского прислал читатель А.В. Вишневский из Хабаровска, собственные строки - Мария Негматова из Енакиево.

"Я - поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу...", - первые главы автобиографического очерка "Я сам" Владимир Маяковский написал в 1922 году. Нашему журналу, выходящему, как известно, с 1879 года, он посвятил целый абзац.

1-е воспоминание

Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал "Родина". У "Родины" "юмористическое" приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее "алон занфан де ля по четыре". "Родина" пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: "Как смешно! Мужчина с тетей целуются". Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось - раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и о юморе.

Леми Нес: В полуподвале читаю "Родину"

Здравствуйте!

Во всем есть свои плюсы и минусы. Я бы никогда о вас не узнала, если бы не война, хотя и мое детство, и детство "Родины" пришлось на жгучие 90-е. Естественно, в то время я не могла оценить журнал из-за малолетства, а потом подшивку (с 89-го по 92-й г.) снесли в подвал, и я никогда бы ее не нашла, если бы не 2014-й, не обстрел, я бы там не пряталась, от нечего делать начала читать и ... влюбилась в вас с первого взгляда. Ваши публикации вдохновили на историческую страницу в моей поэзии. А цикл прозы "Сказочное время" описывает легендарные 90-е - мое детство и "Родины", как я это помню. В общем, я вас люблю и надеюсь на взаимность.

Чуть-чуть о себе. Родилась в Донецке в конце Советского Союза. Окончила Горловский иняз. Живу в Енакиево, домохозяю, пишу стихи и прозу. Мечтаю врубить свое имя в литературу под псевдонимом Леми Нес. Войну знаю изнутри и на вопрос "что это?" ответила бы так: это из разряда скверных снов, которые помнятся назло желанию забыть. Отсюда и стихи о ней, хотя до войны я любила писать сказки.

_С уважением, Мария Негматова

В полуподвале читаю "Родину",

В полуокошке лишь куст смородины.

Летят осколки, шуршит сознание,

Стирая прошлость до основания.



Подшивке старой мой взгляд приятственен.

Я отстраняюсь от неприятностей,

Я забываю про мир осколочный:

Сидели - люди, садили - сволочи.



"Обстрел окончен!" Сейчас полтретьего.

Конечно, ночи, чтоб незаметнее.

Кладу подшивку опять на полочку.

По мирным людям стреляют сволочи.

В Исторической библиотеке открылась выставка, приуроченная к юбилею "Родины"

С 9 сентября по 29 октября в Москве, в отделе периодики Исторической библиотеки (ГПИБ) проходит выставка, посвященная 30-летнему юбилею журнала "Родина" (30 лет назад возобновлено издание, выходившее под таким названием до революции). Часть экспозиции посвящена дореволюционному предшественнику издания с одноименным названием.

Журнал "Родина" выходил в период с 1879 по 1917 гг. в Петербурге, и по своей популярности он считался вторым после "Нивы". Первым владельцем издания, а также ее основателем был В.А. Захаров. В 1880 г. "Родина" была перепродана А. Трашелю и уже в 1886 г. журнал достался Альвину Андреевичу Каспари, который владел им вплоть до своей смерти в 1912 году.

"Родина" издавалась раз в месяц и носила просветительский и популярный характер. В ней обозревались актуальные события, печаталась публицистика о проблемах нравственности и морали, материалы на церковные темы, а также различные исторические очерки. Как правило публикации сопровождались большим количеством иллюстраций. С 1890-х гг. журнал становится еженедельником, к которому издавалось множество приложений: "Новейшие моды и рукоделия" (1889-1895 и 1910-1917), "Развлечение в часы отдыха" (1899-1917), "Современные события" (1901), "Иллюстрированное всемирное обозрение" (1902-1917), "Друг детей" (1910-1913), "Неделя войны" (1914-1917).

К 1917 году в центре внимания журнала преобладала тематика Первой мировой войны, сопровождаемая патриотическими рассказами о военных подвигах. Сохраняя достаточно умеренные политические взгляды, редакция "Родины" воздерживалась от пристального внимания к революционному движению, воспринимая его как мятеж. Лишь изредка можно заметить революционный след в фотографиях о жизни Петербурга и довольно скупых подписях к ним.

Однако прежде всего издатели хотели, чтобы журнал служил простым человеческим и обывательским интересам, приносил развлечение и отдых. Они реализовывали свое желание публикацией карикатур, анекдотов, описаний мод. Именно поэтому "Родину" можно назвать одним из важнейших периодических источников по истории повседневности России.