В Кремле оценили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом

Новости

На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году 14:30
Сбившего на Ярославке комплекс фотовидеофиксации водителя накажут 14:18
Российская гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии 14:13
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения 14:11
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи 14:09
В Кремле прокомментировали уход министра энергетики Саудовской Аравии 14:08
Президент Литвы выступил за политический диалог с Минском 14:07
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана 14:05
Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении Google 14:02
Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами 13:57
Стала известна дата новых переговоров по транзиту газа 13:48
В Прикамье подвели итоги муниципальных выборов 13:48
Уничтоженный в Грозном бандит готовил и другие нападения 13:48
Гахария назначен премьер-министром Грузии 13:43
В СНГ создается система помощи мигрантам в поиске работы 13:39
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности 13:33
МИД Украины: Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре 13:24
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских 13:23
На Кубани в ДТП погибли четыре члена избирательной комиссии 13:13
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево 13:06
Глубоко под Европой нашли затерянный континент 13:06
Владимирского рецидивиста осудили за вербовку ребенка в террористы 13:06
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака 13:05
МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа 13:04
Видео: байкер чудом избежал смерти при выезде на встречку 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 13:53

В Кремле оценили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом

Текст: Кира Латухина
В Москве приветствуют обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин "прошел свою часть пути", чтобы этот обмен состоялся, отметили в Кремле.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной, и, конечно, что главное - для обеспечения условий по реализации Минских договоренностей", - оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Косачев: Договороспособность Киева стала выше

На вопрос о том, почему президент не встречал в аэропорту тех, кто прибыл в Россию из Украины, пресс-секретарь главы государства пояснил: "Поймите: разница не в эмоциональном фоне и церемониальности. Здесь важна суть и проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров". "И в целом это не прерогатива главы государства", - добавил он.

"Глава государства свою часть пути прошел, для того, чтобы этот обмен смог состояться, и это главное, а не приезд или неприезд в аэропорт", - подчеркнул представитель Кремля.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам