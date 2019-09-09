В Кремле оценили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной, и, конечно, что главное - для обеспечения условий по реализации Минских договоренностей", - оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, почему президент не встречал в аэропорту тех, кто прибыл в Россию из Украины, пресс-секретарь главы государства пояснил: "Поймите: разница не в эмоциональном фоне и церемониальности. Здесь важна суть и проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров". "И в целом это не прерогатива главы государства", - добавил он.

"Глава государства свою часть пути прошел, для того, чтобы этот обмен смог состояться, и это главное, а не приезд или неприезд в аэропорт", - подчеркнул представитель Кремля.