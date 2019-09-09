Если машину угнали вместе с документами, то страховая компания может и не выплатить возмещение. Но при условии, если такой риск не был предусмотрен в договоре.

Угнать машину могут и с документами. Но это может оказаться нестраховым случаем. Фото: Paulbiryukov / istock

Такое решение принял Верховный суд. Примечательно, что в этом решении он, по сути, разрешил страховщикам предусматривать разные риски угона. Например, риск угона машины с документами и без документов. Ранее практика у судов была несколько иной. Но обо всем по порядку.

Оставление документов в машине по неосторожности не освобождает страховщика от выплаты, но только если это признано страховым случаем

Некая Бондаренко застраховала свой Datsun On-Do по риску "Угон без документов и ключей". По всей видимости, решила сэкономить. Ведь пакет страховки с таким риском стоил чуть менее 16 тысяч рублей. У страховой компании было предложение по страхованию риска "Угон с документами и ключами". Но стоил гораздо дороже - почти 37 тысяч рублей. И вот незадача - через четыре месяца машину угоняют. И, как назло, вместе с документами. Неизвестно, почему она хранила документы в машине, но факт остается фактом: в страховую компанию она передала все необходимые документы, кроме свидетельства о регистрации машины. Страховщик отказал ей в выплате, указав, что событие - не страховой случай по риску "Угон без документов и ключей".

Тогда Бондаренко обратилась в суд. И суд первой инстанции указал, что законом не предусмотрено такого основания для освобождения страховщика от выплаты, как оставление в машине свидетельства о регистрации. А потому это не может служить основанием для отказа в выплате. При этом суд сослался на пункт 32 постановления Пленума ВС от 27 июня 2013 года №20 "О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан". Согласно ему оставление в транспортном средстве по неосторожности регистрационных документов не является основанием для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.

Суд частично удовлетворил требования Бондаренко и обязал компанию произвести выплату. Однако страховщик обжаловал это решение в апелляционной инстанции. Но там решение первой инстанции оставили в силе. Тогда страховщик обратился в Верховный суд. И Верховный суд не согласился с решением нижестоящих судов.

Он указал, что в соответствии с пунктом 32 уже упомянутого постановления Пленума ВС оставление по неосторожности документов в машине не освобождает страховщика от выплаты. Но только в том случае, уточнил ВС, если наступившее событие относится к риску, которое входит в страховое покрытие.

Но, как следует из страхового полиса, договор был заключен по риску "Угон без документов и ключей". И этот риск значительно дешевле, чем "Угон с документами и ключами". Таким образом Бондаренко самостоятельно выбрала условия договора страхования и заплатила соответствующую премию.

По правилам страхования, в этом случае непредоставление автовладельцем ключей или документов страховщику после наступления события, имеющего признаки страхового случая, рассматривается, как их оставление в машине. Кроме случаев, когда страхователь до наступления случая письменно сообщил об их утрате. Или когда они были похищены вместе с машиной в результате грабежа, сопряженного с разбоем.

Суды не учли, что исходя из принципа свободы договора страховщиком могут быть определены различные варианты перечня страховых случаев и соответствующий размер платы за них, что позволяет учесть интересы как страховщика, так и автомобилиста. Поэтому ВС вернул дело на новое рассмотрение.

Напомним, что до недавнего времени страховое мошенничество активно развивалось. В том числе благодаря судебным решениям по делам, в которые судьи не особенно вникали. Не столь давно за такое мошенничество были привлечены муж и жена, которые организовали следующую схему. Машина страхуется по каско. Через некоторое время она перегоняется в другой регион. Потом автовладелец заявляет в полицию об угоне и требует со страховой компании выплату. Машина уходит и с документами, и с ключами. Тот, кто ее якобы угнал, спокойно ее продает, ведь документы чистые. А в это время якобы пострадавший получает страховку. Семейству удалось провернуть несколько подобных махинаций. Машины страховались в разных компаниях, поэтому с ходу аферу было сложно выявить. И только благодаря службе безопасности одной из крупных страховых компаний аферу удалось раскрыть.

Примечательно, что подобным способом действовали и иностранные автовладельцы, сбывая нашим соотечественникам поддержанные машины в 90-х годах. Так что ничего нового в этой махинации нет.

Но было решение Пленума ВС, которое позволяло получить страховку в такой ситуации. Сейчас страховщики нашли способ себя обезопасить, разнообразив условия страхования тех или иных рисков. А Верховный суд этим решением их поддержал.