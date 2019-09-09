Видео: байкер чудом избежал смерти при выезде на встречку

Мотоциклист на этом видео ведет себя так, словно ему, как кошке, девять жизней положено. Он идет на обгон, дерзко пересекая сплошную разделительную полосу. Не обращает внимания на то, что дорога заметно уходит вправо и из-за габаритного фургона впереди ему почти нет обзора. Игнорирует то, что из-за пассажира за спиной его байк уже не так легко маневрирует. А ведь еще и загруженные под завязку "штаны" (боковые багажные кофры)!

Именно багажником байкер и зацепил встречную машину, которая внезапно появилась из-за идущего впереди автофургона. Даже небольшого касания оказалось достаточно, чтобы мотоцикл встал на дыбы, как взбрыкнувший конь, сбросил обоих седоков и после нескольких кульбитов по асфальту превратился в груду металлолома. Как при этом выжили байкер-нарушитель и его пассажирка - знают лишь они сами и всемогущее Дорогое Мироздание.

В комментариях под видео иностранные пользователи расходятся в оценках от "естественный отбор" до "эти безбашенные русские..." (видео снято где-то на просторах России) и с этим не поспоришь.