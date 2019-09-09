ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки

В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ). Об этом журналистам сообщил Михаил Будниченко - гендиректор производственного объединения "Севмаш", базирующегося в Северодвинске, передает ТАСС.

Как уточнил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, в первую очередь речь идет о субмарине спецназначения "Белгород" проекта 09852. Как уже писала "РГ", эта подлодка станет носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", оснащенных ядерной установкой. Эти роботы сейчас проходят испытания, предполагается, что они смогут незаметно доставлять к берегам потенциальных противников ядерные боезаряды, способные вызвать разрушительные цунами.

Также в будущем году ВМФ передадут стратегическую подлодку "Князь Олег" - это пятый корабль проекта 955 "Борей" и второй строящийся по модернизированному проекту "Борей-А". К слову, первый усовершенствованный "Борей" - АПЛ "Князь Владимир" - наш флот получит до конца текущего года. Главным их оружием станут ракеты "Булава" (16 единиц), а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Кроме них, флот пополнят две атомные подложки проекта 885 "Ясень-М" - это "Казань" и "Новосибирск". Они также будут иметь в своем распоряжении несколько десятков сверхзвуковых "Калибров" или "Ониксов".

Напомним, ранее "РГ" уже сообщала: помимо атомных субмарин российской флот в будущем году пополнится и двумя дизель-электрическими подводными лодками - "Волхов" и "Кронштадт".