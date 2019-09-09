За два года на курсы русского в Македонии записалось 1,5 тысячи человек

Елена Обухова: Сказать, что власти страны поддерживают изучение русского языка, трудно. Особенно такое отношение стало заметно 2-3 года назад. Но у нас, русистов, за спиной есть мощная поддержка директора Русского центра, почетного консула России в Охриде Велимира Стойковского, фонда "Русский мир", Россотрудничества и посольства Российской Федерации.

К счастью, люди не верят в агрессивную политику России, которую рисуют нам СМИ. Отношение македонцев к России и к русскому языку очень хорошее. Вот статистика, которая это подтверждает. За два года в Русском центре было два набора учащихся. Желающих было несколько человек на место. Всего у нас отучилось около 1500 человек. Педагоги работали и днем, и ночью, потому что решили никому не отказывать. Для страны это очень даже не маленькие цифры, ведь в Македонии проживает всего два миллиона человек. А для нашего маленького города набор в 72 человека - огромный.

Чем еще Россия может помочь в продвижении русского языка?

Елена Обухова: Нужны русскоязычные классы. Вот сейчас моя дочь пошла в школу, ей шесть лет, у нас класс носителей языка. Но было бы здорово, если бы в Охриде был хотя бы один открытый официально класс русского.

Есть еще один очень действенный способ интенсивно продвигать "великий и могучий". Целесообразно, чтобы в Македонии появился детский русскоязычный канал. Я знаю одну девочку, которая чисто говорит по-русски, хотя ее родители не носители языка. Оказывается, она частенько смотрит русские мультики, которые ей очень нравятся. Если бы у нас были один или два кабельных канала на основном вещании, дети бы слушали русскую речь, наверняка, многие захотели бы выучить этот благозвучный язык. Также здорово, если бы канал был с субтитрами.

Что заставляет взрослых македонцев сейчас учить русских?

Елена Обухова: Мои ученики очень мотивированы к изучению языка Пушкина. Они настроены хорошо учиться, им интересен русский, русские новости, так как многие видят несправедливое отношение Европы к России. Видят, что Россия - красивая страна с большой культурой. Когда мы только начинаем преподавать русский язык, обязательно подчеркиваем, что это второй по популярности язык в интернете, а значит, безусловно, язык современного образования. И это еще усиливает мотивацию. У меня один мой взрослый ученик говорит: "Хочу читать церковную литературу на русском". А другой: "Хочу знать о вашей политике и смотреть передачи". Третий добавляет: "Мы любим русский язык и Россию".