"Золотая лоза" "Киношока" отправится в Узбекистан

Вручены награды "Киношока". Главный приз 28-го российского фестиваля "Киношок" "Золотая лоза" (и приз за лучшую музыку Таира Кузиева) получил узбекский фильм "Горячая лепешка" режиссера Умида Хамдамова.

Героиня визуально очень изысканной картины, снятой на киностудии "Узбекфильм" - девочка-подросток, которая живет с бабушкой в кишлаке, а мечтает быть рядом с матерью, вынужденной зарабатывать в городе. Актриса Феруза Саидова, сыгравшая ее мать, награждена на "Киношоке" за лучшую женскую роль в полнометражном кино.

Девичьи проблемы оказались в центре внимания и фильма "Игры до 14+", получившего на фестивале приз за режиссуру. Его автор Лена Ланских - выпускница Московской школы нового кино и института театральных искусств, ученица Дмитрия Мамули. В российском киноальманахе из трех довольно жестких новелл она рассказала о детских травмах, психологических проблемах "сложных" девочек, их попытках преодолеть "нелюбовь" взрослых, разобраться в себе и достичь внутренней свободы, иногда приводящих к трагическим последствиям. Ракурс был выбран самый реалистичный, и незамеченным это не осталось - картина "Игры до 14+" Лены Ланских также отмечена дипломом прессы "За честный и смелый дебют".

Приз за лучший сценарий в полнометражном кино присужден Александру Адабашьяну и Себастьяну Аларкону за сатирическую российско-чилийскую комедию "Оппозиционер". Для снявшего ее Себастьяна Аларкона картина оказалась финальной в биографии - 30 июня 2019 года режиссера не стало. Над каким сюжетом он работал в свои последние дни? Талантливый скульптор переживает кризис среднего возраста. Он надеется на открытие на западе величественного монумента "Степан Разин в кандалах", в котором намерен выразить душевный протест против несправедливого общества. Однако сосредоточиться на работе и создать что-либо стоящее не получается. Попытки привлечь к своей персоне повышенное внимание показательными голодовками тоже ни к чему ожидаемому не приводят: всего восемьдесят просмотров в интернете, никакого общественного сочувствия и резонанса… Выбор сделан: скромная, тихая, но свободная жизнь непризнанного гения здесь, где он родился, без каких-либо обязательств, оказывается для него куда краше громкой славы опального художника на чужбине...

Главный приз в документальном конкурсе присужден российскому фильму Андрея Осипова "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени" - поэтическому эссе на стихи Арсения Тарковского о творческих судьбах выдающихся кинохудожников.

Спецпризом "Лучшему продюсеру национального кино" награжден Беслан Терекбаев - генеральный директор кинокомпании "Чеченфильм", президент фонда поддержки и развития кинематографии Северного Кавказа, режиссер и продюсер кинокартины для семейного и детского просмотра "Лучшие друзья" - первого более чем за двадцать лет российско-индийского совместного фильма. О дружбе и взаимовыручке трех детей разных национальностей и вероисповеданий.

Три награды "Киношока" отправятся в Казахстан: призом за лучшую мужскую роль в фильме "Аруах" награжден Асанали Ашимов, призом имени А. Княжинского за лучшую операторскую работу - Мартин Сечанов за фильм "Шыракшы" ("Хранитель"), и спецдипломом за создание поэтичного образа служителя искусства кино в "Шыракшы" - актер Муратжан Мухажанов.

"За поиск национальной идентичности" отмечен фильм студии "БурятКино" "Шарнохой - Желтый пес" режиссера Баира Дышенова.

И еще одним спецдипломом большого жюри "За искренность и отвагу" отмечен фильм "Вера" "идейного вдохновителя" частной киноартели "Транссибъ" Александра Нерадовского из города Северска Томской области. Это черно-белое кино о событиях революционной смуты двадцатых годов прошлого века в Сибири запомнится одной из самых стильных на "Киношоке" операторских работ Евгения Иванова и Александра Нерадовского и очень убедительной актерской линией Лидии Поляковой, сыгравшей немую героиню Веру и воплотившей символический образ вечной безмолвной веры в историческую и человеческую справедливость.