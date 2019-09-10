Audi представила внедорожник с огромным клиренсом

Audi привезла на автосалон во Франкфурте концептуальный внедорожник AI:Trail quattro, который оснащён четырьмя электромоторами, дорожным просветом с французского бульдога и кабиной, напоминающей вертолёт.

В компании считают, что именно такая "вертолётная" форма является золотым стандартом для электромобилей будущего. Во-первых, она обеспечивает обтекаемость, во-вторых, предоставляет широкий обзор, в-третьих, таким образом внутреннее пространство прекрасно организуется. Да, мы это слышали неоднократно: капсулевидная форма - будущее автомобилей без выбросов и с комплексом автопилотных технологий.

У AI:Trail quattro распашные двери и крылья, убирающиеся подножки. В задний бампер встроен отсек для грязных вещей и предметов: концепт всё-таки располагает к активному отдыху, подальше от вычищенных улиц.

Также стоит отметить необычные внедорожные шины концепта шириной 850 мм и радиусом 22 дюйма, которые оснащены системой регулировки давления: на песке и аналогичных покрытиях полезно будет приспустить колёса, когда выезжаешь на асфальт - наоборот. Также эти покрышки дают 60 мм к ходу подвески, сами выступая в роли амортизатора.

Фото: Пресс-служба Audi.

Ещё одна классная особенность концепта - оптика. От фар в привычном их понимании решили отказаться и установили в районе стоек ветрового стекла светодиодные источники света с регулируемой яркостью и возможностью освещения не только дороги перед машиной, но и салона. Если вы думаете, что с темой света покончено, то ошибаетесь: Audi укомплектовала AI:Trail quattro беспилотными дронами с матричными LED-элементами. Компактные помощники могут лететь впереди автомобиля и освещать дорогу.

Дронов всего пять, и они могут собраться вместе, чтобы создать подобие большого фонаря, а могут работать по отдельности. Управление ими осуществляется со смартфона. Но даже на этом создатели концепта не остановились: над передним сиденьем установлен Audi Light Companion, который может быть использован в качестве осветительного прибора в салоне, так и в качестве фонаря в походе. Причём в него встроена камера и проекционный модуль, который умеет выводить подсказки по ходу маршрута, ориентируясь на данные навигации.

В салоне, как мы привыкли видеть на концептах последних лет, царит минимализм. Но в Audi решили возвести его в квадрат. Хотя бы потому, что у внедорожника нет тачскрина информационно-развлекательного комплекса - его заменяет смартфон. Задние кресла выполнены в виде гамаков (интересно, что сказали бы в Euro NCAP?) и основная их прелесть в том, что они мобильные: можно вытащить и использовать их как стулья на посиделках на природе.

Фото: Пресс-служба Audi.

AI:Trail quattro, как мы уже отметили, оснащён четырьмя электромоторами, каждый из которых отвечает за одно из колёс.

Такая система позволяет обойтись без дифференциалов и блокировок и обеспечивает лучший контроль за тягой на каждом из колёс. Мощность агрегатов составляет 435 л.с., крутящий момент - 1000 Нм. В компании отметили, что в обычных ситуациях будет достаточно привода только пары колёс - задних или передних. Тем более, что клиренс достигает 340 мм!

Концепт оснащён литий-ионной батареей, которая позволяет проехать по дороге от 400 до 500 км, в условиях бездорожья показатель падает до 250 км. AI:Trail quattro укомплектован системой беспилотного пилотирования четвёртого уровня, позволяющей отключиться от управления в определённых зонах. На бездорожье, предупреждают в Audi, несмотря на тщательную проработку карт, автопилот доступен, но только на низких скоростях, потому что инфраструктура таких троп часто меняется под влиянием погодных условий.