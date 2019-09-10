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10.09.2019 14:05
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ начал отгрузку дилерам "драйверской" Lada Granta

Текст: Валерий Карташов

Тольяттинский автогигант отправил в дилерскую сеть первую партию товарных экземпляров Lada Granta Drive Active. Это подтверждают соответствующие фотографии, распространённые официальными дилерами марки. Продажи новинки должны стартовать в течение месяца, при этом модификация уже доступна для заказа.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Lada Granta Drive Active будет выпускаться только в кузове седан и представлена в двух вариантах - с механической коробкой передач (от 629 900 рублей) и с автоматизированной механической трансмиссией (от 654 900 рублей). Обе версии оснащаются "атмосферником" 1,6-литра, мощностью 106 л.с. Отметим, "робот" получил режим "Sport", в котором и двигатель, и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму.

Напомним, "драйверскую" Granta можно идентифицировать по спортивному аэродинамическому обвесу ("продувался" в аэродинамической трубе), в который входят - оригинальные передний и задний бамперы, накладки на пороги и спойлер на крышке багажника. Стилистически Granta Drive Active схожа с Vesta Sport - в красном цвете изготовлен кант внизу переднего бампера и хромированный патрубок выхлопной системы. В схожем стиле выполнены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В салоне появились передние сиденья с развитой боковой поддержкой, рулевое колесо с кожаной оплёткой, комбинация приборов с красной подсветкой.

Фото: www.vk.com/ladavestaclub
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По технической части "околоспортивная"  Lada Granta получила оригинальное шасси с короткоходной подвеской от Lada Sport, которое улучшает управляемость и снижает крены автомобиля. Обвес сделал модель на 12 мм длиннее исходной Granta, а "укороченная" подвеска - на 50 мм ниже. Длина Granta Drive Active - 4280 мм, высота - 1450 мм, ширина осталась прежней - 1700 мм. Размерность шин - 185/55 R15.

Lada Granta Drive Active выпускается мелкосерйно спортивным подразделением АвтоВАЗа - тольяттинской фирмой Lada Sport. Там же организована сборка седана Lada Vesta Sport.

Кстати говоря, в будущем семейство Granta должно пополниться полноценной модификацией Sport с двигателем повышенной до 118 л.с. мощности (по экстерьеру она будет такой же, как Drive Active).

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#Lada