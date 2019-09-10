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Рубрика: В мире

Чарли Каппермен станет и.о. советника президента США по нацбезопасности

После увольнения Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности исполнять эти обязанности будет его заместитель Чарли Капперман, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Фото: EPA/SHAWN THEW
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"Представитель пресс-службы Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Чарли Каппермен станет новым исполняющим обязанности советника по нацбезопасности", - передает РИА Новости заявление Белого дома.

Также Гидли уточнил официальную причину ухода Болтона, "курс и приоритеты" которого не соответствовали позиции президента.

Напомним, что решение об увольнении Болтона было озвучено президентом США Дональдом Трампом днем 10 сентября. А на следующей неделе он пообещал назвать имя его преемника.

В мире США
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