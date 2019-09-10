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10.09.2019 17:53
Рубрика: Культура

Ханс Циммер впервые выступит в России

Текст: Александр Алексеев

Ханс Циммер - один из самых успешных композиторов современного кино. Самое удивительное, что для того, чтобы стать хитмейкером, ему не потребовалось специального музыкального образования. А лишь двухнедельные курсы игры на рояле, ну и, конечно, немалый природный талант. В итоге за почти 20 лет у Ханса Циммера было столько заказов на музыку для кино, что в мировой тур за это время он сможет отправиться только во второй раз. Зато с симфоническим оркестром, культовой певицей Лизой Джеррард из группы Dead Can Dance и программой своих лучших хитов.

Фото: youtube.com
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Ханс Циммер - автор очень разноплановой музыки. Сказочной и озорной, а порой и романтичной в мультфильме "Король Лев" (том самом, где титульную песню исполнил Элтон Джон). Героической, размашистой, а порой и фантастической в "Гладиаторе". Загадочной и мистической в "Коде да Винчи" и драматичной, резкой, порой нежной и душераздирающей в "Человеке дождя" (том самом, где снимались Том Круз и Дастин Хофман). Список его саундтреков очень внушительный, а тур запланирован очень впечатляющий. Ведь в программе "Симфоническое таинство - Мир Ханса Циммера" будут звучать не только музыка и песни. Зрители смогут увидеть и эксклюзивный видеоряд, включающий самые знаменитые сцены из тех фильмов, которые больше всего любит сам автор саундтреков к ним.

Мировой тур стартует этой осенью, а завершится только весной 2020 года. Причем, в России, где Ханс Циммер еще не бывал, он покажет свое шоу даже дважды: 6 февраля на "ВТБ Арене - "Динамо" в Москве и 8 февраля в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга.

Культура Музыка Классика Музыка с Александром Алексеевым
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