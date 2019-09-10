Юрий Жирков: "Взяли важные три очка"

Ваши впечатления?

Юрий Жирков: Тяжелый матч. Хорошо, что выиграли на последних минутах. Очень тяжелая игра.

Как восстанавливались после игры в Глазго? Успели отдохнуть за эти пару дней?

Юрий Жирков: Все было как обычно. Играл через два дня на третий - ничего сложного в этом не было.

Вы демонстрируете шикарную форму в 36 лет. В чем секрет?

Юрий Жирков: Да ничего такого я не делаю. Я же не Роналдиньо. Играет вся команда. Молодцы, сегодня взяли очень важные три очка, оторвались от Шотландии. Так что все в наших руках в следующих играх.

Боялись, что можете не дожать Казахстан?

Юрий Жирков: У нас не получалось последнего паса. Хорошо, что Фернандес пробил после стандарта головой.

Вы практически не попадали в створ. Как это объяснить? Невезение?

Юрий Жирков: Соперник играл в обороне очень хорошо - не давал нам никаких зон. Они хорошо играли в отборе, перемещались очень быстро и компактно. Наверное из-за этого у нас многое не получалось.

Вы начинали матч в защите, а потом, как и в Глазго, перешли ближе к чужим воротам. Вам лично где комфортнее?

Юрий Жирков: Не знаю, я сам запутался уже, где мне комфортно (смеется). Хорошо, что взяли три очка. И спасибо болельщикам.