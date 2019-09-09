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09.09.2019 23:38
Рубрика: Спорт

Сборная России вырвала победу у Казахстана

Текст: Илья Зубко
Российская сборная одержала пятую по счету победу в рамках отборочного турнира Евро-2020. Команда Станислава Черчесова в тяжелейшем матче на стадионе "Калининград" переиграла Казахстан - 1:0. Единственный гол на предпоследней минуте основного времени забил Марио Фернандес.

По сравнению с матчем в Глазго, где россияне одержали эффектную победу 2:1, Станислав Черчесов сделал три замены в стартовом составе. Денис Черышев, Антон Миранчук и Ильзат Ахметов были призваны помочь команде взломать глухую оборону Казахстана - в том, что гости окопаются на своей половине в расчете не пропустить, сомнений не было никаких. Но эти перестановки, как выяснилось, дивидендов не принесли. С первых же минут стало ясно, что победить пусть и уступающего в классе, но прилично организованного соперника, будет очень непросто.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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До перерыва сборная России 12 раз пробила по чужим воротам, но пять из этих попыток были заблокированы, а в створ удалось попасть лишь раз. На 33-й минуте Головин, убрав мяч под себя, решился на дальний удар - вратарь Дмитрий Непогодов в прыжке перевел мяч над перекладиной. Пожалуй, это был единственный реальный шанс забить - со всеми проходами и навесами футболисты сборной Казахстана справлялись, а Артема Дзюбу держали плотно. Черчесов бушевал на бровке - такой игрой он был очевидно недоволен. Но достучаться до игроков Станиславу Саламовичу не удалось.

Фото: Григорий Дукор/ТАСС
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Трудно сказать, что обсуждали в раздевалке сборной России в перерыве, но едва ли разговор был приятным. А вот скоропалительных замен, которых многие наверняка ждали, не последовало. На второй тайм вышел абсолютно тот же состав. Но поскольку никаких изменений в его действиях не произошло, то настало время решительных действий. Черчесов провел три замены, вернувшись к расстановке в Глазго - на поле появились Федор Кудряшов, Роман Зобнин и Алексей Ионов. Стало гораздо веселее. Россияне зажали оппонентов в штрафной, проводя одну опасную атаку за другой. Но попадать в створ они отказывались категорически. Лишь на 84-й минуте Жирков пробил по центру ворот, но там оказался голкипер - стадион разочарованно выдохнул.

И все-таки свою победу сборная Россия добыла, когда в нее уже, казалось, веры не было никакой. Долгожданный гол пришел на 89-й минуте со стандарта. Головин навесил со штрафного, а Марио Фернандес головой отправил мяч в цель - 1:0. Сборная России берет очередные три очка и делает еще один шаг на пути к финальному турниру чемпионата Европы-2020.

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