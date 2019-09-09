Калининград сегодня примет очередной отборочный матч футбольной сборной России. Этим вечером в рамках квалификации Евро-2020 наша команда сыграет против национальной команды Казахстана.

Первая встреча с казахстанцами завершилась для нас замечательно: россияне разгромили в Нур-Султане хозяев со счётом 4:0. До этого подопечные Станислава Черчесова, правда, проиграли бельгийцам, зато после ни разу не теряли очки: поочерёдно были обыграны Сан-Марино, Кипр и - в прошлую пятницу - Шотландия.

Сборная Казахстана тоже проиграла Бельгии, но выиграла у Сан-Марино и Шотландии, хотя и не смогла на выезде переиграть Кипр (1:1). В любом случае впечатляющий результат в первом матче не должен лишать российских футболистов концентрации. И Черчесов в предматчевом интервью заверил, что этого не допустит.

Начало матча - в 21:45 мск.