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Рубрика: Спорт

Россия - Казахстан. Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Калининград сегодня примет очередной отборочный матч футбольной сборной России. Этим вечером в рамках квалификации Евро-2020 наша команда сыграет против национальной команды Казахстана.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Дзюба: Победа в Глазго обесценится, если мы потеряем очки с Казахстаном

Первая встреча с казахстанцами завершилась для нас замечательно: россияне разгромили в Нур-Султане хозяев со счётом 4:0. До этого подопечные Станислава Черчесова, правда, проиграли бельгийцам, зато после ни разу не теряли очки: поочерёдно были обыграны Сан-Марино, Кипр и - в прошлую пятницу - Шотландия.

Сборная Казахстана тоже проиграла Бельгии, но выиграла у Сан-Марино и Шотландии, хотя и не смогла на выезде переиграть Кипр (1:1). В любом случае впечатляющий результат в первом матче не должен лишать российских футболистов концентрации. И Черчесов в предматчевом интервью заверил, что этого не допустит.

Начало матча - в 21:45 мск.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные онлайн-трансляции Чемпионат Европы по футболу - 2020
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