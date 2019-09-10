Климов: Google и Facebook зарабатывают в России, но нарушают закон

Андрей Аркадьевич, часто ли вы фиксируете подобные нарушения?

Андрей Климов: Для начала я хотел бы заметить, что это не только Google и Facebook, но к ним особое внимание, потому что это мировые бренды, и их влияние, их степень проникновения в наши сети очень высока. Слово, сказанное где-то и на этих платформах, имеет разный вес и разное влияние.

Поэтому, конечно, мы не можем не замечать того, что они делают в обход нашего закона. Роскомнадзор ведет мониторинг, обратил внимание на то, что в день тишины эти площадки использовались для размещения политической рекламы в целях так или иначе повлиять на волеизъявление избирателей. Роскомнадзор на это отреагировал, мы на нашей комиссии будем заниматься всей этой проблематикой в ближайшее время.

Еще в прошлом году мы разъясняли Google официально, что недопустимо в день тишины и в день голосования размещать политическую рекламу, я даже обращал внимание господина Пейджа, руководителя Google, что они сами строго соблюдают ограничения, которые вводятся на территории США в предвыборный период, но это единственное место, где они соблюдают все. В целом ряде других государств они ведут себя так, как хотят. Но мы занимаемся собственным суверенитетом, потому призвали Google вести себя так же аккуратно, как они ведут себя в США. Тогда, кстати, под нашим нажимом они удалили целый ряд опасных инструментов по адресному распространению агитационной и политической рассылки.

В этом году они начинают объяснять ситуацию тем, что, мол, никаких специальных пояснений не было сделано, хотя их предупреждал Роскомнадзор.

А что не так с Facebook?

Андрей Климов: К Facebook претензии еще и того рода, что они, наоборот, в ходе выборов блокировали сайт, например Московской городской избирательной комиссии, по просьбе всего одного лица. Это тоже совершенно очевидное вмешательство, поскольку ресурс, если он действительно делает это в автоматическом режиме, не должен так поступать, а он ведет себя так, что в выигрыше оказываются оппоненты, а представители официальной законной власти, причем те, которые организуют выборы, лишаются возможности доводить свою информацию до населения, в данном случае города Москвы.

Сюжетов на самом деле гораздо больше, и мы в ближайшее время это все обсудим. Очень важно довести до конца это разбирательство. То, что мы можем обсуждать публично, говорит о разных способах прямого или косвенного влияния или попыток влияния на нашу избирательную ситуацию, в том числе - в день тишины и день голосования.

Кстати, я должен заметить, что по российскому закону, любое использование зарубежных ресурсов, технологий в избирательной кампании запрещено, никакого участия не должно быть.

На какие действия распространяется этот запрет?

Андрей Климов: Понятно, что если вы пишете шариковой ручкой, сделанной на Тайване, это не является нарушением, а вот если вместе с вами этой шариковой ручкой пользуется какой-нибудь иностранный консультант, это нарушение.

Здесь грань очень ясная, ее трудно не заметить, особенно для опытных юристов, которых в Google и Facebook предостаточно. Мало того, и та, и другая структура имеют своих представителей на территории РФ, они не могли этого не знать.

Как же бороться с таким поведением иностранных интернет-гигантов?

Андрей Климов: Есть много разных подходов, но мы хотим действовать эффективно, не "для галочки". Кроме того, мы имеем право действовать исключительно в рамках закона, и мы, разумеется, должны сделать так, чтобы наши меры произвели профилактический эффект не только на тех, кто сейчас в этом замечен. Как я уже сказал, не только Google и Facebook этим занимались. Сделать это непросто, но можно и нужно.

Что конкретно?

Андрей Климов: Мы орган коллегиальный, будем обсуждать, в том числе в закрытом режиме. Есть наметки, они связаны как с некоторой корректировкой российского законодательства в рамках нашей конституции и международного права, так и с целым рядом других рекомендаций, которые относятся к правоприменительной практике, к пропагандистским вопросам, к информированию наших граждан, к международному сотрудничеству. Потому что такие же вопросы и к Google, и к Facebook есть не только у Российской Федерации, они есть на каждом континенте.

Чего не хватает в российском законодательстве?

Андрей Климов: Я сейчас могу говорить только от себя лично, потому что и парламент коллегиальный орган, и комиссия. На мой взгляд, здесь необходимо повысить ответственность тех наших сограждан, кто пользуется иностранными платформами, понимая, что этого делать нельзя. Поймите правильно, не вообще нельзя пользоваться Google и Facebook, а нельзя их использовать в день голосования и в день тишины.

Допустим, гражданин Навальный в день голосования 8 сентября каждые полчаса появлялся на канале Euronews, который очевидно является иностранной структурой, и агитировал там конкретно совершенно против "Единой России", каждые 30 минут, по минуте и больше прямая речь плюс подводка. У нас, конечно, есть вопросы к Euronews, но есть и вопросы к нашим гражданам, которые это делают. Он что, не знал, что запрещено пользоваться иностранными ресурсами да еще вести агитацию в день голосования? Знал. Но та ответственность, которая сегодня предусмотрена, она для него, видимо, незначительная. Значит, надо делать так, чтобы ни ему, никому другому даже в мыслях не хотелось попробовать нарушить российский закон.

Есть технические вопросы, которые можно и нужно решать, чтобы подобного рода фильтрация проходила, прежде всего, в день тишины и в день голосования. Речь не идет о какой-то тотальной цензуре, но есть обязательные для всех требования закона.

Если ли полезный зарубежный опыт в этой сфере?

Андрей Климов: К сожалению, платформы типа Google и Facebook замечены в качестве "вмешателей" не только в нашей стране. И на Балканах мне об этом говорили, и в Азии мне об этом говорили, и страны Африки жалуются, и Латинской Америки. Но пока эти люди действуют очень разрозненно.

Если бы Google и Facebook увидели, что от таких "приемчиков" страдает их прибыль, причем не на пять процентов, а, скажем, на пятьдесят, сокращается для них рынок распространения или они терпят репутационные издержки, сами себя наказывают, я считаю, они бы серьезно подумали.

Наконец, Google и Facebook же зарабатывают на нашей территории, это тоже надо иметь в виду. В некоторых европейских странах выставляют очень серьезные счета за разного рода нарушения законодательства того же Евросоюза. Здесь тоже есть чем позаниматься.

Но, еще раз повторюсь, для того чтобы наши решения были эффективными, нам надо вместе с профессионалами дойти до деталей, а не просто произносить что-то в качестве правильных лозунгов. Поэтому я за профессионализм, за эффективность и за неотвратимость действия принципа, что на нашей суверенной территории только мы сами должны заниматься вопросами, в том числе электоральными.