Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом поединке в Минске

Для 350 атлетических героев Старого и Нового Света, которых на два дня собрал белорусский стадион "Динамо", 10 декабря стал завершающей страницей триумфального спортивного мастерства, выносливости и состязательного азарта, которые продемонстрировал легкоатлетический матч Европа - США.

За два соревновательных дня зрители, пришедшие на трибуны обновленной спортивной арены, увидели на дорожках и секторах настоящую бескомпромиссную борьбу и море эмоций, информирует БЕЛТА, уточняя, что по итогам 34 видов из 37 европейские атлеты набрали 664,5 очка и стали недосягаемы для американцев, у которых 560,5 балла.

Как уже информировал "СОЮЗ", в программу исторического матча были включены метание молота, копья и диска, бег на короткие и длинные дистанции, смешанная эстафета, толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, в длину и с шестом.

Динамовские трибуны сегодня взорвались от шквала аплодисментов, приветствуя белорусскую спортсменку Анастасию Мирончик-Иванову, которая стала победительницей в прыжках в длину. В своей лучшей попытке она показала результат 6 м 74 см. Всего на один сантиметр отстала от нее украинская прыгунья Марина Бех-Романчук, а третье место заняла олимпийская чемпионка из США Бриттни Риз - 6 м 71 см.

А вот в беге на 3000 метров с препятствиями у женщин победила американка Мэл Лоуренс - 9 мин. 33,24 сек. Долгое время американская спортсменка и испанка Ирен Санчес держались на одной дистанции, однако на последнем круге представительница США круто добавила и "привезла" на финише сопернице чуть больше пяти секунд. Третьем место у венгерки Виктории Вагнер-Гюркеш.

Но спорт тем и знаменит, что постоянно окрыляет молодых людей к новым вершина и к новым победам. В забеге на 400 метров с барьерами у девушек все три призовые места остались за представительницами Европы. Уже со старта основная борьба завязалась между украинкой Анной Рыжиковой и американкой Эшли Спенсер. Казалось, что именно эти две спортсменки и поспорят за "золото", однако Спенсер не смогла перепрыгнуть последний барьер и упала. В итоге на второе место вырвалась швейцарка Леа Шпрунгер, а третьей стала британка Меган Бисли.

Буря светлых эмоций захлестывала не только трибуны, но и самих атлетов. Испанский спортсмен серебряный призер Олимпиады в Рио Орландо Ортега после победы в беге на 110 метров с барьерами с южным темпераментом делился впечатлениями от прошедших баталий. "Я впервые в Беларуси и очень тронут приемом болельщиков. Очень понравилась идея участвовать в матчевой встрече, и сейчас могу сказать, что не сожалею о своем приезде. В Минске очень здорово! Классный стадион, прекрасная публика. Отличное покрытие беговых дорожек, на котором легко показать отличный результат", - признался спортсмен и добавил, что хотя в целом доволен своим выступлением, сил, чтобы пробежать дистанцию еще быстрее, тоже хватало.

А вот белоруска Анна Малыщик во второй день матча стала второй в соревнованиях по метанию молота. В своей лучше попытке она послала снаряд на 72 м 70 см. Ее опередила только польская спортсменка Йоанна Федоров, результат которой 74 м 34 см, а третье место заняла американка Брук Андерсен - 72 м 59 см.

Несмотря на серебряный отблеск медали, Анна своим результатом, судя по ее первым эмоциям, тоже осталась довольна. Во-первых, к минскому матчу спортсменка отнеслась очень серьезно, назвав его "контрольным стартом перед мировым форумом". Во-вторых, по атмосфере и накалу эмоций, поделилась впечатлениями с агентством Малыщик, он ничем не уступает чемпионату мира. Правда, ее партнерша по команде, выступающая в беге на 1500 метров, белоруска Дарья Борисевич, занявшая шестое место, высказала сожаление, что "не смогла показать ожидаемый результат на домашней арене".

Европейские атлеты громко заявили о себе и в мужском забеге на 200 метров. Лучшим спринтером стал представитель Турции Рамиль Гулиев - 20,16 сек., второй результат показал итальянский спринтер Эсеоса Десалу (20,66 сек.), третьим был американский бегун Кайри Кинг (20,82 сек.).

А вот в забеге на 400 метров с барьерами у мужчин лидерство захватили американцы. Первое место со временем 48.99 секунд занял Дэйв Кендзиера. На второй строчке расположился Амере Латтин - 49.12. Единственным представителем Европы на пьедестале стал француз Людви Вайлла - 49.20.

Зато в состязаниях по прыжкам с шестом европейцы опять не оставили шансов партнерам из США. С высотой 5,85 метра лучшим стал швед Арман Дюплан. Второе и третье места у представителе сборной Польши - Петра Лисека (5,80) и Павла Войцеховского(5.75). Столь же триумфально выступили и европейские метатели диска. Первое место у австрийца Лукаса Вайсхайдингера (67 м 22 см), вторым оказался поляк Петр Малаховский (64 м 89 см), третье место занял норвежец Ола Исене (63 м 99 см).

Остается только напомнить, победители в своих дисциплинах получат по 7 тысяч евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тысяч, третьи места - по 4 тысячи евро.