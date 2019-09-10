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10.09.2019 08:50
Рубрика: Власть

Константин Косачев: Болгария, пора бы окститься

Текст: Константин Косачев (сенатор)
Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Отлично знаю многих из этих людей. Сделали много вместе по общественной линии, в том числе и в первую очередь в рамках известного Ливадийского форума, который Совет Федерации ежегодно созывает в Крыму.

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Будем разбираться и, в случае подтверждения худших опасений, будем решительно защищать. По всем линиям - дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической. И будем требовать исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему "узников совести", и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза, так любящих свои ценности и наши общие права человека.

Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй Мировой войны. Пора бы окститься.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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