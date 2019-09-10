Косачев прокомментировал отставку Болтона

Отставка советника президента США по нацбезопасности Джона может способствовать продвижению переговоров с Вашингтоном по СНВ-3, считает глава Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он напомнил, что Болтон - убежденный сторонник жесткости в американских подходах и всегда выступал против договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, "полагая, что они излишне ограничивают США и не дают им возможности демонстрировать свое превосходство".

С отставкой Болтона шансы на то, что необходимые договоренности по продлению договора СНВ-3 "будут достигнуты в срок и без лишней нервотрепки, как минимум не сокращаются, а быть может - возрастают", полагает Косачев.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.