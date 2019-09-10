Кремль оценил возможность второго раунда обмена с Украиной

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более в соответствии с минскими договоренностями", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​.

"Недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но есть понимание, что на это надо выходить", - заключил представитель Кремля.