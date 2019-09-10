Land Rover Defender стал главной премьерой Франкфуртского автосалона

Премьера возрожденного Land Rover Defender стала, пожалуй, главным событием первого дня Франкфуртского автосалона. И, кажется, британцы угадали с тем, чтобы представить модель именно здесь.

Знаменитый местный международный автосалон IAA в этом году словно проходит под девизом "Назад в будущее". Сразу несколько хэдлайнеров выставки синхронно занялись "переосмыслением классики". Hyundai привез сюда концепт электрокара, черты которого отсылают к первой, еще незамысловатой модели корейского бренда. На стенде Volkswagen, сделанном в хиппи-стилистике 1960-х, показали электрический Beetle. Пока, правда, скорее в роли шоукара. Land Rover Defender - тоже из разряда гениальных ремейков. В компании называют этот внедорожник ни много ни мало "культовым автомобилем для новой эры".

К счастью, Defender не просто вернулся, но и остался собой - и в плане внедорожных способностей, и с точки зрения характерных черт дизайна. Взять, например, профиль - при весьма масштабном рестайлинге более узнаваемым сделать его было нельзя. Но четырехлетнее отсутствие автомобиля на рынке все же наложило на него серьезный отпечаток. Он избавился от "рамы" и встал на модульную платформу D7x. Ему увеличили клиренс до 291 мм, а заодно снабдили современной системой преодоления бродов. Новая пневмоподвеска обеспечивает комфортное движение не только по бездорожью, но и на автобане. А для торможения используется уникальная пока для бренда технология с поршневым механизмом. Интерьер по-прежнему строг и лаконичен, но в него вписали современную мультимедийную систему Pivi Pro с беспроводным обновлением и сразу 12 USB-портов.

И еще один характерный пример эволюции Defender. В оригинальном внедорожнике водители могли вручную блокировать центральный дифференциал с помощью селектора. В новом предотвратить проскальзывание колес можно благодаря интеллектуальным системам, управление которыми выведено на центральный сенсорный экран.

Но, проведя над Defender колоссальный объем работ, в компании не отказались от традиционных силовых установок. В первое время у модели будут доступны два четырехцилиндровых дизельных двигателя с отдачей в 200 и 240 л.с. с технологией двойного турбонаддува. Она обеспечивает 430 Нм крутящего момента. Альтернативу составит 300-сильный бензиновый наддувный двигатель и шестицилиндровый мотор с технологией мягкого гибрида P400. В этой силовой установке задействованы 48-вольтовый электрический турбокомпрессор со встроенным стартер-генератором и 48-вольтовая литий-ионная батарея. А вот выбора трансмиссии нет - все внедорожники оснащаются 8-ступенчатым "автоматом" ZF и двухступенчатой "раздаткой".

Стартует Land Rover Defender на британском рынке в версии 110 с пяти- или семиместным салоном. Короткобазный Defender 90 с тремя дверями в серию пойдет чуть позже, но во Франкфурте его тоже показали. Уникальная собенность этой машины в том, что при длине салона, сопоставимой с любым хэтчбеком гольф-класса, в ней предусмотрено сразу 6 мест. "Лишнее" - откидное - кресло затесалось в переднем ряду. В сложенном состоянии оно является... центральным тоннелем с подстаканниками и беспроводной зарядкой. Понятно, что среди посетителей автосалона желающих "поиграть" в этот "трансформер" будет предостаточно.