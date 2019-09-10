Медведев призвал не раздувать значимость современной G7

Глава российского правительства призвал не раздувать избыточно значимость современной G7, поскольку на ней обсуждаются совершенно локальные вещи. "Восьмерка" была площадкой для того, чтобы обсудить в узком кругу различные политические вызовы, различные проблемы. Наверное, небесполезной площадкой", - заметил Медведев. Но уже десять лет назад ему было понятно, что G8 не хватает легитимности.

- Когда появилась "двадцатка", стало очевидным, что большинство самых насущных для нашей планеты вопросов можно рассматривать в этом формате, и то не все, - заявил Медведев.

Говоря о возможности возобновления формата G8 с участием России, премьер-министр высказал готовность нашей страны общаться на различных площадках. "Если будет приглашение, ну, наверное, приглашение можно рассматривать. Но еще раз хочу подчеркнуть, в современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы неспособны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества, для решения глобальных вопросов, которые стоят в повестке дня", - отметил председатель правительства.