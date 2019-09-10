Медведев призвал восстанавливать отношения РФ и ЕС без всяких условий

Отношения России и Евросоюза восстанавливать необходимо, но безо всяких условий, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Нормализация во многом зависит от руководства ЕС, подчеркнул он.

Сегодня отношения с ЕС находятся на нуле, охарактеризовал их глава правительства. "Мы, конечно, можем и без них прожить, мы развиваем отношения в двустороннем порядке, в том числе и с нашими друзьями из Словении, а также с большим количеством других европейских стран, но это ненормально", - полагает премьер.

Впрочем, восстановление конструктивного партнерства зависит именно от Евросоюза: "Захотят восстановить - мы восстановим их. Я неоднократно говорил об этом руководству ЕС. Без них диалог затруднителен", - заявил глава правительства.

- Только это не нужно ничем обуславливать, потому что не мы их разрушали и не нам их восстанавливать, - подчеркнул он.