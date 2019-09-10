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10.09.2019 13:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев: Словения - наш близкий партнер в Европейском союзе

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает важным открытие в Москве памятника словенцам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах, поскольку неправильно пренебрегать и забывать уроки истории.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Во вторник в Москву с официальным двухдневным визитом прибыл премьер-министр Словении Марьян Шарец. Ему был обеспечен по-настоящему теплый прием как представителю страны, с которой у России в последние годы на фоне всех геополитических противостояний стали складываться открытые, прагматичные отношения. "Словения - наш близкий партнер в Европейском союзе, контакты между нашими странами, между нашими народами имеют прочную историческую основу", - подчеркнул председатель правительства России Дмитрий Медведев на переговорах с коллегой.

Фото: iStock
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Он вспоминал, как его принимали в Словении в 2015 году, свое участие в памятной церемонии на перевале Вршич у Русской часовни, посвященной российским воинам, погибшим в Первой мировой войне. "Не скрою, атмосфера, которая сопровождала визит, была мне весьма и весьма приятна", - рассказал Медведев.

Эту память словенский народ чтит, не подвергая сомнениям. Так, в 2016 году в Любляне президент России Владимир Путин участвовал в открытии памятника российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн. А 1 сентября этого года у памятника состоялось зажжение Вечного огня от частицы пламени с могилы Неизвестного солдата в Москве.

Сразу после переговоров премьер-министры двух стран отправятся в Парк Победы на Поклонной горе, где будет открыт аналогичный памятник в честь словенцев. "Мне кажется, что это важно и символично, имея в виду то, что историей очень любят пренебрегать, забывать ее уроки, а это неправильно", - считает глава российского правительства.

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"Конечно, нужно поддерживать историю, нельзя про это забывать, - согласен Марьян Шарец, - и поэтому памятники, которые свидетельствуют о нашей общей истории, являются очень важными. Это знаковые места". Он напомнил, что во Второй мировой войне Россия заплатила очень высокую цену, большое число граждан потеряла и Словения.

На этом историческом основании Москва и Любляна способны уже в наше время выстраивать конструктивный диалог. "Для нашего сотрудничества действительно нужно только желание, и для этого нужно делать все, несмотря на политические обстоятельства, которыми обрастает сегодняшняя политика", - уверен словенский премьер-министр.

- Нужно разговаривать. Словения готова к диалогу, - заверил Шарец.

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