МИД: РФ рассчитывает на продолжение переговоров США с талибами

"Мы сожалеем, что процесс приостановлен. Мы все-таки думаем, что он не мертв, а приостановлен. Эмоции высоки, зашкаливают с обеих сторон, но тем не менее, как нам кажется, через какой-то промежуток времени стороны вернутся и продолжат процесс переговоров и завершение сделки", - заявил дипломат. При этом Кабулов высказал надежду на то, что переговоры продолжатся.

"Рассчитываем, что это произойдет в конечном итоге", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп назвал переговоры США с представителями движения "Талибан" "мертвыми". Трамп отменил подготовку секретной встречи с главными лидерами радикального движения, а также отдельные переговоры с президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде, которые должны были состояться в минувшее воскресенье.

Такое решение Трампа, сообщают американские СМИ, спровоцировал недавний взрыв в районе Кабула Шаш Дарак. Там располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США, а также ряд правительственных зданий. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".