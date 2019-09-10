Трамп назвал "мертвыми" переговоры с талибами

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "мертвые" намеченные на 8 сентября переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ - "РГ"). Запланированная встреча была отменена после вылазки боевиков в Афганистане, жертвами которых стали 12 человек.

"Они думали, что им надо убить людей, чтобы немного улучшить свою переговорную позицию, - пояснил Трамп свое нежелание общаться с талибами. - Они сделали это, убив 12 человек, один из них был замечательным американским солдатом".

Решение было принято главой Белого дома единолично.

"Все очень просто: когда я услышал, что они убили нашего солдата и еще 12 ни в чем не повинных людей, я решил, что ни в коем случае не буду встречаться при таких условиях. Они совершили ошибку", - передает ТАСС слова Трампа.

"Нельзя так поступать. Со мной нельзя себя так вести, - резюмировал Трамп. - Так что, по моему мнению, они (переговоры) мертвы".