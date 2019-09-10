Новые iPhone станут дешевле. Но не получат желанных функций

Сетевые инсайдеры рассекретили цены на всю новую линейку iPhone, которую покажут 10 сентября.

Модель iPhone 11, которая придет на замену iPhone XR, будет стоить 749, 799 и 899 долларов за версии с объемом памяти 64, 128 и 256 гигабайт, пишет Cult of Mac.

iPhone 11 Pro, преемник iPhone XS, обойдется покупателям в 999, 1099 и 1199 долларов за модификации с 128, 256 и 512 гигабайт памяти.

Наконец, iPhone 11 Pro Max, если верить инсайдам, будет продаваться по 1099, 1199 и 1299 долларов за модели с 128, 256 и 512 гигабайтами памяти.

Отмечается, что некоторые модификации iPhone 11 будут стоить меньше, чем актуальные модели с тем же объемом памяти. Так, версии Pro и Pro Max с 256 и 512 гигабайтами ПЗУ будут на 50 и 150 долларов соответственно дешевле нынешних флагманских моделей.

В то же время не исключено, что недавняя информация от Bloomberg о возможностях новых iPhone - это один большой фейк. Во всяком случае, в этом уверен аналитик Мин-Чи Куо, прогнозы которого сбываются чаще остальных.

По его словам, iPhone 11 не будут поддерживать работу с Apple Pencil, не получат обратную беспроводную зарядку и порт USB-C вместо Lightning. Но есть и хорошие новости - Куо считает, что в комплекте с новыми смартфонами будет поставляться быстрая беспроводная зарядка.