10 сентября Apple покажет новый iPhone. Каким он должен стать

На мероприятии 10 сентября компания Apple представит три новых модели iPhone. Два устройства станут преемниками iPhone XS и XS Max - они получат приставку Pro в названии, еще одна "заменит" iPhone XR.

Презентация Apple, которая пройдет во вторник в 20 часов по московскому времени, получила название: "Только благодаря инновациям" (By Innovations Only).

Какими будут новые iPhone?

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Pro-версии iPhone получат тройные камеры (зум, стандартный и широкоугольный). Сенсоры будут снимать три изображения одновременно и использовать искусственный интеллект для коррекции - например, если человек оказался случайно вырезан из снимка.

Качество снимков (включая фото, сделанные в условиях слабой освещенности), вырастет. Также расширятся и видеовозможности - ожидается, что iPhone позволят ретушировать, применять эффекты, менять цвета и обрезать видео в режиме записи.

Еще одна ожидаемая функция - обратная беспроводная зарядка, позволяющая заряжать наушники AirPods в беспроводном чехле, положив их на смартфон (как у Samsung Galaxy S10). Кроме того, источники Bloomberg полагают, что корпуса новых iPhone станут крепче и водоустойчивее (смогут выдерживать под водой больше получаса), а система Face ID сможет узнавать владельца в лицо, даже когда смартфон лежит на столе - наклоняться над ним или брать в руки будет не обязательно.

Смартфоны получат обновленные OLED-экраны, в которых технология 3D Touch, измеряющая силу нажатия на экран для вызова различных функций, будет заменена на новую - Haptic Touch.

Преемник iPhone XR получит двойную основную камеру с зумом, улучшенный портретный режим и зеленую расцветку корпуса - в дополнение к существующим. Все смартфоны будут работать на процессоре A13 с расширенной поддержкой дополненной реальности. Поддержки 5G в новых iPhone не будет - она появится в моделях 2020 года.

А остальные устройства?

Также Apple собирается выпустить новые модели iPad Pro и бюджетный iPad для школ. Планшеты получат модернизированные камеры и более быстрые процессоры, а бюджетная модель "переедет" с диагонали экрана 9,7 дюйма на 10,2 дюйма.

Часы обновятся незначительно - они получат watchOS 6 и новые корпуса из титана и керамики.

Будут представлены, как утверждает Bloomberg, новые 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, причем за счет тонких рамок их размеры приблизятся к 15-дюймовым моделям.

Чего ждут от новых iPhone россияне

По данным опроса, проведенного Hi-tech Mail.ru, более половины респондентов ответили, что ждут iPhone с увеличенным объемом аккумулятора, почти столько же хотели бы увидеть в смартфоне быструю зарядку (и соответствующее устройство в комплекте). На третьем месте в списке самых востребованных функций - поддержка двух SIM-карт в российской версии смартфона.

Что бы нам хотелось видеть в iPhone

На наш взгляд, смартфонам от Apple не хватает USB-C и полноразмерного экрана без "челки" или с вырезом минимального размера. Кроме того, хочется в будущем увидеть модель с небольшими габаритами - очень не хватает устройства в стиле iPhone SE. Да и сканер отпечатка пальца Touch ID можно ставить хотя бы в бюджетные модели - пусть у покупателя будет альтернатива.