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Рубрика: В мире

Парламент Британии снова отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах

Палата общин снова отклонила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны. Эту инициативу поддержали лишь 293 законодателя, хотя необходимо заручиться поддержкой 434 депутатов - это две трети от всего состава. Против выступили 46 человек.

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По словам Джонсона, оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из Евросоюза. Она второй раз подряд отказала народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов, подчеркнул премьер, отметив, что если Палата общин не способна сделать выбор, то "она никому не даст его сделать", - цитирует ТАСС. Джонсон также пообещал, что не оставит попыток добиться новой сделки с Брюсселем об условиях Brexit.

Между тем, в ночь на вторник по решению правительства страны была приостановлена работа британского парламента на срок до 14 октября. Ранее Джонсон направил соответствующий запрос королеве Елизавете II, которая его одобрила. По мнению экспертов, таким образом Джонсон пытается помешать депутатам заблокировать выход страны из ЕС без сделки.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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