Джонсон отправил британских парламентариев в отпуск

Работа британского парламента приостановлена до 14 октября по решению правительства страны. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. Ранее он направил соответствующий запрос Елизавете II, и королева одобрила планы политика.

Эксперты считают, что таким образом Джонсон пытается помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза (Brexit) без сделки. Кстати, президент США Дональд Трамп британского премьера полностью поддержал.

"Джонсон - как раз то, что нужно сейчас Британии", - написал в Twitter американский лидер.