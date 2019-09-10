Почта Mail.ru научилась вызывать пользователям такси

В почте Mail.ru появился новый сервис для планирования поездок. Она научилась распознавать адреса в письмах, показывать их на карте и вызывать такси. Заказать машину можно прямо из письма - кнопка вызова встроена в сообщение.

С помощью нового инструмента легко планировать поездки в кино, на концерты и другие мероприятия. Умная почта понимает, в каких письмах есть билеты на события, и предлагает быстрый и комфортный способ добраться до нужного адреса. В дальнейшем через почту можно будет вызвать такси не только на мероприятия, но и в аэропорт, на вокзал и по любым другим адресам, отмечают в Mail.ru Group.

Любая компания-партнер сервиса, может встроить кнопку вызова машины в свое письмо.

Первым партнером мобильного приложения почты Mail.ru стала компания "Ситимобил". При вызове такси из мобильной почты на Android, данные о заказе автоматически подгрузятся в приложение такси-сервиса. В ближайшее время эта функция появится и в версии для iOS. Оценить время и стоимость поездки, а также подтвердить заказ можно в один клик.