В соответствии с пунктом 7 статьи 111 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила представления страховщику информации о дорожно-транспортном происшествии, обеспечивающие получение страховщиком некорректируемой информации о дорожно-транспортном происшествии;

требования к техническим средствам контроля и составу информации о дорожно-транспортном происшествии.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2014 г. N 1002 "Об утверждении Правил представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5449);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2016 г. N 353 "О приостановлении действия пункта 4 Правил представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и пункта 2 требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2640);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 1547 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2016 г. N 353" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 2, ст. 397).

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Правила представления страховщику информации о дорожно-транспортном происшествии, обеспечивающие получение страховщиком некорректируемой информации о дорожно-транспортном происшествии

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления страховщику информации о дорожно-транспортном происшествии, обеспечивающий получение страховщиком некорректируемой информации о дорожно-транспортном происшествии в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

2. Передача данных о дорожно-транспортном происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, созданную в соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - система обязательного страхования), осуществляется одним из следующих способов:

а) использование технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт дорожно-транспортного происшествия и координаты места нахождения транспортных средств в момент дорожно-транспортного происшествия (далее - техническое средство контроля);

б) использование программного обеспечения, в том числе интегрированного с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", соответствующего требованиям, установленным профессиональным объединением страховщиков по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, и обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия (далее - программное обеспечение).

3. Данные о дорожно-транспортном происшествии, полученные при использовании технического средства контроля, передаются в Государственную автоматизированную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС" путем нажатия водителем не позднее чем через 10 минут после дорожно-транспортного происшествия соответствующей кнопки на техническом средстве контроля, если им оборудовано транспортное средство.

Данные о дорожно-транспортном происшествии, поступившие в указанную информационную систему, передаются в систему обязательного страхования с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

4. Данные о дорожно-транспортном происшествии, полученные с использованием программного обеспечения, передаются водителем (пользователем программного обеспечения) в систему обязательного страхования не позднее чем через 60 минут после дорожно-транспортного происшествия.

Для передачи данных о дорожно-транспортном происшествии, полученных с использованием программного обеспечения, водитель (пользователь программного обеспечения) проходит авторизацию в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции участником дорожно-транспортного происшествия, являющимся иностранным гражданином - владельцем транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, требование, указанное в абзаце втором настоящего пункта, не применяется.

5. Оператор системы обязательного страхования осуществляет передачу страховщикам по их запросу данных о дорожно-транспортном происшествии, поступивших в систему обязательного страхования.

Требования к техническим средствам контроля и составу информации о дорожно-транспортном происшествии

1. Техническое средство контроля, обеспечивающее оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт дорожно-транспортного происшествия и координаты места нахождения транспортных средств в момент дорожно-транспортного происшествия (далее - техническое средство контроля), должно:

а) соответствовать требованиям, установленным разделом 6, пунктами 7.1.1 - 7.1.12 раздела 7 и разделами 8 - 24 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57484-2017 "Комплексная система унифицированной бортовой аппаратуры ГЛОНАСС. Технические средства контроля обстоятельств причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия. Общие технические требования и методы испытаний", утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2017 г. N 595-ст (далее - ГОСТ Р 57484-2017);

б) обеспечивать возможность вызова экстренных оперативных служб в ручном режиме посредством нажатия кнопки на техническом средстве контроля и передачу минимально необходимой информации о транспортном средстве в Государственную автоматизированную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС" (далее - система "ЭРА-ГЛОНАСС") с последующим установлением двусторонней голосовой связи в соответствии с требованиями пунктов 7.2.1 - 7.2.12 раздела 7 ГОСТ Р 57484-2017;

в) обеспечивать передачу в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" информации, предусмотренной пунктами 7.1.2 - 7.1.5 раздела 7 ГОСТ Р 57484-2017, об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия по сетям подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800, а также UMTS 900/2000 с использованием протоколов обмена данными, соответствующих национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57483-2017 "Комплексная система унифицированной бортовой аппаратуры ГЛОНАСС. Технические средства контроля обстоятельств причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия. Протоколы обмена данными", утвержденному и введенному в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2017 г. N 594-ст;

г) обеспечивать некорректируемость информации, передаваемой в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", в соответствии с требованиями раздела 10 ГОСТ Р 57484-2017.

2. В целях обеспечения возможности обмена данными между техническим средством контроля и системой "ЭРА-ГЛОНАСС" должны быть проведены аутентификация и авторизация технического средства контроля в сетях подвижной радиотелефонной связи в соответствии с Правилами эксплуатации устройств вызова экстренных оперативных служб, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2015 г. N 557 "Об утверждении Правил эксплуатации устройств вызова экстренных оперативных служб и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а также его идентификация в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" с использованием профиля сети подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей функционирование системы "ЭРА-ГЛОНАСС", содержащегося на персональной универсальной идентификационной карте абонента для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS 900/2000, осуществляемая при размещении информации в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в соответствии с Правилами информационного взаимодействия оператора Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с обладателями информации и ее пользователями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. N 151 "О порядке взаимодействия с Государственной автоматизированной информационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

3. К информации о дорожно-транспортном происшествии, формируемой с помощью технических средств контроля, относятся следующие данные:

а) координаты местоположения транспортного средства в момент дорожно-транспортного происшествия, направление и скорость его движения;

б) дата и время дорожно-транспортного происшествия;

в) параметры замедления (ускорения) транспортного средства при дорожно-транспортном происшествии.

4. Состав информации о дорожно-транспортном происшествии, подлежащей регистрации во внутренней энергонезависимой памяти технического средства контроля и передаче в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в некорректируемом виде, должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 10.3.2 раздела 10 ГОСТ Р 57484-2017.

5. В случае если пользователем программного обеспечения, предусмотренного статьей 111 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - программное обеспечение), является гражданин Российской Федерации, к информации о дорожно-транспортном происшествии, формируемой с использованием программного обеспечения, относятся следующие данные:

а) информация, содержащаяся в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме":

фамилия;

имя;

отчество (при наличии);

дата рождения;

серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан, код подразделения;

адрес проживания (при наличии);

адрес регистрации (при наличии);

номер мобильного телефона (при наличии);

адрес электронной почты (при наличии);

серия, номер, дата выдачи, срок действия водительского удостоверения (при наличии);

идентификационный номер или государственной регистрационный знак транспортного средства, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (при наличии);

б) серия, номер, дата выдачи, срок действия водительского удостоверения (при отсутствии указанных данных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме");

в) сведения о договорах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с которыми застрахована гражданская ответственность участников дорожно-транспортного происшествия (далее - договоры обязательного страхования), или о таком договоре обязательного страхования одного из участников, если гражданская ответственность другого участника застрахована в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - международные системы страхования):

наименование страховой организации;

серия, номер, дата заключения договора обязательного страхования;

даты начала и окончания периода (периодов) использования транспортного средства в течение срока действия договора обязательного страхования, если этот договор заключен с условием использования транспортного средства в определенные периоды;

идентификационный номер или государственной регистрационный знак транспортного средства (при отсутствии указанных данных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"), марка и модель транспортного средства, в отношении которого заключен договор обязательного страхования, или информация об отсутствии действующего договора обязательного страхования;

г) координаты места проведения фотосъемки, определяемые автоматически с использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации и (или) по базовым станциям систем подвижной радиотелефонной связи;

д) дата и время дорожно-транспортного происшествия;

е) типы транспортных средств;

ж) перечень наименований частей, узлов, агрегатов и деталей транспортного средства, поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия, если этим транспортным средством является легковой автомобиль;

з) фотоизображения транспортных средств, их повреждений и договоров обязательного страхования, выполненные на месте дорожно-транспортного происшествия;

и) время и дата начала отправки данных в систему обязательного страхования;

к) сведения о договоре страхования в рамках международных систем страхования (далее - договор "Зеленая карта") второго участника дорожно-транспортного происшествия, если его гражданская ответственность застрахована в рамках международных систем страхования, указанные пользователем:

наименование страховой организации;

код страны, номер договора "Зеленая карта";

даты начала и окончания периода использования транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, в течение срока действия договора "Зеленая карта";

государственный регистрационный знак или идентификационный номер транспортного средства, в отношении которого заключен договор "Зеленая карта", с указанием страны регистрации такого транспортного средства.

6. В случае если пользователем программного обеспечения является гражданин иностранного государства - владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, к информации о дорожно-транспортном происшествии, формируемой с использованием программного обеспечения, относятся следующие данные:

а) информация о владельце транспортного средства:

фамилия, имя, отчество (при наличии) пользователя;

дата рождения;

адрес электронной почты;

номер мобильного телефона;

адрес регистрации;

б) сведения о договоре обязательного страхования каждого из участников дорожно-транспортного происшествия, если гражданская ответственность участников дорожно-транспортного происшествия застрахована в соответствии с договором обязательного страхования:

наименование страховой организации;

серия, номер, дата заключения договора обязательного страхования;

даты начала и окончания периода (периодов) использования транспортного средства в течение срока действия договора обязательного страхования, если этот договор заключен с условием использования транспортного средства в определенные периоды;

марка, модель, идентификационный номер или государственный регистрационный знак транспортного средства, в отношении которого заключен договор обязательного страхования, или информация об отсутствии действующего договора обязательного страхования;

в) в дополнение к сведениям, предусмотренным подпунктом "б" настоящего пункта, сведения о договоре "Зеленая карта" второго участника дорожно-транспортного происшествия, указанные пользователем программного обеспечения в соответствии с подпунктом "к" пункта 5 настоящих требований, - если гражданская ответственность одного из участников дорожно-транспортного происшествия застрахована по договору "Зеленая карта";

г) сведения о договорах "Зеленая карта" каждого из участников дорожно-транспортного происшествия, указанные каждым пользователем программного обеспечения в соответствии с подпунктом "к" пункта 5 настоящих требований, - если гражданская ответственность обоих участников дорожно-транспортного происшествия застрахована по договору "Зеленая карта";

д) сведения, предусмотренные подпунктами "г" - "и" пункта 5 настоящих требований.