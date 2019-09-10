Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, снижающий наказание за хранение наркотиков. Бездумная либерализация УК, по мнению правительственных экспертов, не позволит достичь заявленных целей: защиты граждан от необоснованного уголовного преследования, создания эффективных механизмов борьбы с наркомафией.

Сама идея снизить, а то и вовсе убрать наказание за хранение наркотиков, появилась после дела Ивана Голунова. На журналиста-расследователя в центре Москвы набросились, иначе не скажешь, сыщики из антинаркотического подразделения и обвинили в распространении наркотиков. Зелье быстро нашлось. Оно лежало и в рюкзаке, и в доме у журналиста. Но вот загвоздка: он никогда не видел и не прикасался к тем наркотикам, их ему подбросили.

Дело закончилось так, как и должно: обвинения сняты, чьи-то погоны сорваны. Но вполне резонно, что в обществе заговорили о том, как предотвратить повторение чего-то подобного. Вместе с разумными предложениями зазвучали и радикальные, мол, не отменить ли вообще наказание за хранение наркотиков. Логика опасная: чтобы не сажали безвинных, давайте разрешим наркоманам носить зелья сколько угодно.

Напомним, сегодня употребление наркотиков не является преступлением. Преступление - изготовление, продажа и распространение.

Если у человека найдут в кармене зелье, само по себе это не означает уголовной статьи. Все зависит от размера. Маленькая доза, как говорится, для себя преступлением не считается. Но дать кому-то другому, - это уже распространение. К тому же любой наркоторговец, пойманный с товаром, но не пойманный с поличным на продаже, будет говорить, что держит дурь для себя.

Поэтому в законе предусмотрено, что уголовная ответственность наступает, начиная со значительного размера наркотиков. Что считать значительным, крупным и особо крупным размером наркотических веществ определено постановлением правительства.

Давно пора повысить стандарты доказывания по уголовным делам, чтобы исключить факты фальсификаций

Направленный в правительство законопроект не предлагал совсем убрать санкции за хранение наркотиков. Речь шла о смягчении наказания по некоторым составам.

Например, за хранение наркотиков в крупном размере проект снижал санкции с нынешних 3 - 10 лет лишения свободы до 2 - 5. А нижний порог ответственности за хранение наркотиков в особо крупном размере предлагалось снизить до 5 лет.

Право же на отсрочку наказания в виде лишения свободы на время лечения от наркомании проект предоставлял тем, кто впервые осужден за такие преступления. Правительственные эксперты, изучив предложение, решили, что проблем, которые надо решить, такие поправки не устранят.

"Согласно пояснительной записке к законопроекту его принятие обусловлено большим числом осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств без цели сбыта, совершенных в крупном размере, что обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, - говорится в отзыве. - Вместе с тем предлагаемый законопроектом подход, направленный исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств без совершенствования правоприменительной практики, не позволит достичь целей, заявленных в пояснительной записке".

Эксперты, с которым пообщалось "РГ", назвали позитивным моментом, что власти во многом впервые заговорили о том, что необходимо прежде всего менять правоприменительную практику по уголовным делам. Плох не УК, плохи те, кто фабрикуют дела.

"У нас в стране объективно не самое плохое и не самое жестокое уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, чтобы его постоянно реформировать, сказал "РГ" председатель комиссии по защите прав участников уголовного судопроизводства Ассоциации юристов России, адвокат Андрей Гривцов. - Другой вопрос, что регулярные и весьма серьезные проблемы возникают на стадии его применения, когда любой даже самый совершенный закон зачастую извращается и толкуется в сторону обвинительных позиций.

Будем надеяться, что здравая позиция правительства о необходимости изменения, прежде всего, практики правоприменения будет последовательна и повлечет соответствующие корректирующие реформы.

Давно пора повысить стандарты доказывания, улучшить качество расследования, исключить факты фабрикаций и фальсификаций, в особенности по делам о наркотиках".